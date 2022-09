Solutions 30 : plus forte hausse du SRD 120 à la clôture du vendredi 30 septembre 2022

Solutions 30 (+ 10,01% à 2,115 euros)

Les investisseurs ont jugé que la sanction d'hier (-18,30%) était trop sévère. Ils avaient pénalisé la société pour la forte dégradation des comptes au premier semestre et un objectif de chiffres d'affaires plus faible que prévu. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a souffert de l'arrivée à maturité de ses marchés historiques, les télécoms, et par le retard pris par ses relais de croissance.