Solutions 30 publie un chiffre d'affaires stable au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services d'assistance numérique Solutions 30 a publié mercredi un chiffre d'affaires stable au premier semestre, l'accélération des déploiements à l'international ayant permis de compenser le ralentissement de l'activité en France.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'est établi à 444,4 millions d'euros, contre 441,2 millions un an plus tôt.

Pour le seul deuxième trimestre, Solutions 30 a réalisé un chiffre d'affaires de 221,7 millions d'euros, en légère progression par rapport à la même période de 2021 où il s'était établi à 216 millions d'euros.

"Les activités hors France sont en croissance très dynamique, portées par le début du déploiement des réseaux fibre optique dans la majeure partie des pays où le groupe Solutions 30 est présent", a commenté le groupe dans un communiqué. En France, la performance continue d'être affectée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés et par une base de comparaison élevée, a-t-il ajouté.

Solutions 30 a précisé avoir bénéficié au cours du trimestre écoulé de la révision à la hausse de ses tarifs, tant pour ses nouveaux contrats que pour ses contrats existants.

Au second semestre, le groupe table sur une accélération de la croissance, qui restera toutefois freinée par les difficultés d'approvisionnement.

Au niveau opérationnel, les marges seront affectées au premier semestre par la montée en charge des nouveaux contrats mais devraient commencer à s'améliorer au second semestre.

