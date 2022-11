Solutions 30 : refinancement du crédit syndiqué

Solutions 30 a annoncé hier soir avoir conclu le refinancement et l'extension de sa ligne de crédit syndiquée pour un montant total de 100 millions d'euros.Ce nouveau crédit syndiqué, conclu avec sept établissements bancaires, doit permettre au groupe technologique d'accompagner sa croissance à l'international, où il a accumulé plus de 800 millions d'euros de nouveaux contrats depuis le début de l'exercice.Il doit également permettre de soutenir la politique de croissance externe de la société et de participer à la consolidation du secteur dans les prochaines années, sous réserve que les conditions macro-économiques soient réunies.'La mise en place de ce financement témoigne de la confiance de nos principales banques partenaires dans la stratégie de notre groupe et son modèle économique', s'est félicité Amaury Boilot, le directeur financier de l'entreprise.A la Bourse de Paris, l'action Solutions 30 reculait de 0,8% mercredi dans les premiers échanges, contre une hausse de 0,3% pour l'indice SBF 120.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.