Solutions 30 : reprise de cotation

Solutions 30 a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre (FR0013379484) sur le marché réglementé d’Euronext Paris à compter du mardi 15 décembre 2020, à l’ouverture de la séance.

La négociation des actions de Solutions 30 avait été suspendue le vendredi 11 décembre dès l’ouverture, à la demande de la société, dans le contexte d’une campagne de déstabilisation via l’utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux.

Le groupe a publié ce matin un communiqué de presse annonçant avoir alerté l’AMF et porté plainte au pénal pour diffusion d’informations fausses et trompeuses. La société a publié sur son site les réponses nécessaires afin de mettre un terme à toutes les suspicions que ces informations avaient vocation à faire naitre : https://www.solutions30.com/transparency/



Dans le même esprit, le Conseil de surveillance a procédé, en cohérence avec les actions menées par le Directoire, à la nomination d’experts externes. Ces derniers ont pour mission d’analyser, en toute indépendance, la campagne menée, le préjudice subi et le bien-fondé des réponses apportées. Ces missions ont été confiées à Didier Kling, l’auditeur indépendant Président de la CCI de Paris et ancien Président de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers ainsi qu’à un cabinet d’intelligence économique de premier plan.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 11 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, la Pologne et le Royaume-Uni. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Analystes/investisseurs : Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse : Samuel Beaupain | Tél : + 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Image 7 : Leslie Jung | +44 7818 641803 | ljung@image7.fr

Flore Larger | +336 33 13 41 50 | flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier | +336 78 37 27 60 | clebarbier@image7.fr

age7.fr

Pièce jointe