Solutions 30 a signé un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d’euros avec 7 banques. Commentant cette annonce, Amaury Boilot, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « La mise en place de ce financement témoigne de la confiance de nos principales banques partenaires dans la stratégie de notre Groupe et son modèle économique. Ce financement vise à accompagner la croissance des activités du Groupe, à renforcer nos avantages concurrentiels et à préserver notre capacité à poursuivre la consolidation de notre secteur dans les prochaines années. »Ce crédit syndiqué permet en effet d'accompagner la forte croissance attendue des activités hors France du groupe, qui a signé plus de 800 millions d'euros de nouveaux contrats depuis le début de l'exercice. Il permettra également de soutenir la politique de croissance externe du groupe lorsque les conditions macro-économiques seront réunies pour la relancer.