Paris, le 16 mai 2024



Dans un contexte de forte croissance de la demande en énergie renouvelable et pour compléter son offre de service intégrée dans l’activité ENR, Solutions30 a pris une participation à hauteur de 10% dans le capital de la société So-Tec spécialisée dans la construction de centrales photovoltaïques, aux côtés du management historique de l’entreprise. A terme, et selon l’accord entre les actionnaires repreneurs, Solutions30 deviendra majoritaire dans les prochaines années et contrôlera 100% du capital d’ici 5 ans.

Acteur français basé à proximité de Montpellier, employant près de 100 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros, So-Tec est reconnu comme un expert leader du secteur photovoltaïque principalement dans le déploiement de structures au sol et la construction de centrales en toitures. So-Tec conçoit et installe tous types d’installations (ombrières, serres, toitures, sol, flottant, agrivoltaïque) sur tout le territoire français, travaillant régulièrement en synergie avec Solutions30.

Avec près de 30 années cumulées d’expérience, le rapprochement de Solutions30 et So-Tec permet de proposer au marché français une offre unique « Made in France », capable d’adresser à la fois les lots Structure et Electricité et d’assumer la gestion globale des contrats EPC (Engineering, Procurement and Construction), allant ainsi de la conception à l'approvisionnement en matériaux et à la construction, en passant par l'ingénierie. Les synergies permettront au groupe de raccourcir les délais d’étude, d’optimiser les achats et de maitriser la chaîne de valeur ainsi que le calendrier des chantiers, pour garantir aux clients une gestion de projet complète et optimisée.

L’investissement dans So-Tec est une nouvelle étape de la dynamique de positionnement de Solutions30 dans le photovoltaïque et réaffirme son ambition de bâtir l’un des principaux leaders du secteur en France. Capable d’opérer des projets complexes en intégrant toute la chaine de valeur, dans un marché en très forte demande, Solutions30 vise à doubler son chiffre d’affaires de cette activité pour atteindre 40M€ dès 2024 alors que So-Tec n’apportera sa contribution au chiffre d’affaires du groupe qu’à compter de 2025. Le groupe entend pour cela créer des synergies commerciales, élargir son périmètre d’intervention à l’ensemble de la France et renforcer ses équipes avec le recrutement de 50 personnes en 2024. Un programme de formation aux métiers des ENR pour tous les talents issus de la construction ou du bâtiment lance ainsi la transition vers un secteur amené à connaitre un pic dans les prochaines années.

Lors de la signature de l’opération, Amaury Boilot, Directeur Général France de Solutions30 et Secrétaire Général du Groupe, indiquait : « Avec le marché du photovoltaïque qui s’accélère, les projets se structurent et les donneurs d’ordre recherchent de plus en plus des experts multi-lots, capables de l’accompagner de la conception jusqu’à la maintenance. En associant nos savoirs faire et nos expertises avec un leader de la construction de centrales photovoltaïques, nous sommes à même de répondre à tous les plus gros projets déjà en prévision dans les prochains mois avec les grands énergéticiens en France. C’est une étape structurante pour notre développement, qui nous positionne maintenant comme un leader du marché. Nous sommes très heureux d’avoir réussi à associer le management, particulièrement expert des technologies et du marché, à cette belle aventure.»





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 80 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1000 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

