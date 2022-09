Solutions30 : enregistre une perte de 12.3 ME au 1er semestre

Solutions 30 publie un chiffre d'affaires de 444,3 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 0,7% par rapport à la même période un an plus tôt (-1,5% en organique).



'En France, la performance reste pénalisée par l'arrivée à maturité du marché de la fibre optique et l'arrêt programmé des déploiements de compteurs intelligents, tandis que les activités nouvelles démarrent plus lentement que prévu', indique la société.



Ailleurs en Europe, l'activité est très soutenue avec des taux de croissance de l'ordre de 30%, Solutions 30 réussissant à capter des parts de marché significatives sur les marchés en plein essor de déploiement de la fibre optique.



Solutions 30 voit son EBIT ajusté semestriel reculer de 77,5% par rapport à la même période un an plus tôt, passant de 29,6 à 6,7 ME. Dans le même temps, le résultat net part du groupe ressort à -12,3 ME, contre un +14,1 ME un an plus tôt.



Au 2èmesemestre 2022, la croissance devrait s'accélérer et rester portée par les activités hors de France. Le chiffre d'affaires attendu pour l'ensemble de l'exercice est d'environ 900 ME, contre 874 ME en 2021. Le groupe devrait renouer en fin d'exercice avec un niveau plus normatif d'EBITDA à deux chiffres, mais celui-ci restera inférieur à 10% sur l'ensemble de l'exercice.



Solutions 30 anticipe par ailleurs une croissance plus dynamique à partir de la fin de l'exercice ainsi qu'en 2023.



