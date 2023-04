Solutions30 : partenariat avec Community Fibre à Londres

Solutions30 annonce la signature d'un partenariat de 'vested outsourcing' avec Community Fibre, fournisseur d'accès à Internet basé à Londres, dans le but de raccorder plus de 200 000 foyers londoniens au réseau de Community Fibre - ce qui impliquera d'autres projets dans un second temps.



Ce contrat de ' vested outsourcing ' engage les deux parties sur des intérêts et des objectifs pleinement alignés.



S'appuyant sur les enseignements tirés de précédents plans de déploiement de la fibre optique en Europe, l'accord incite les partenaires à optimiser la qualité du réseau, le rendement économique du projet et l'efficacité du planning des déploiements afin d'accélérer le retour sur investissement du partenariat.



