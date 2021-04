UPDATE3 : Les attaques visant Solutions 30 sont infondées selon les auditeurs, le titre bondit

(Actualisation: commentaires du directeur financier de Solutions 30, Amaury Boilot, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Solutions 30 s'envole en Bourse jeudi, après que le fournisseur de services d'assistance numérique a indiqué que l'investigation indépendante qu'il avait confié aux cabinets d'audit Didier Kling Expertises & Conseil et Deloitte confirmait le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise.

A 15h10, l'action Solutions 30 gagnait 27,5%, à 13,82 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,6%.

Ces travaux avaient été commandés par Solutions 30 fin 2020, dans le but de faire toute la lumière sur l'ensemble des allégations dont le groupe fait l'objet depuis des mois.

En décembre dernier, la large diffusion d'un rapport anonyme selon lequel Solutions 30 serait notamment impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent avait provoqué une lourde chute de son cours de Bourse. Malgré les efforts déployés pour se défendre, Solutions 30 a ensuite été la cible de plusieurs accusations visant sa comptabilité, sa gouvernance et sa réputation, notamment de la part du fonds d'investissement américain Muddy Waters.

"Nous n'avons pas identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé", ont indiqué les auditeurs.

Des recommandations pour améliorer la transparence

Ces derniers ont par ailleurs formulé des recommandations afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes de la société pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions. "Les changements d'actionnariat notés dans plusieurs microstructures, filiales du groupe ou proches du groupe ou de ses dirigeants, ont été retracés et ne font ressortir aucune trace de pratique frauduleuse mais appellent à plus de lisibilité", ont notamment souligné les auditeurs.

"A la lecture de ces conclusions ce [jeudi] matin, nous ne notons pas d'anomalie significative mais seulement quelques points d'attention mineurs ou recommandations", observent les analystes d'Oddo BHF, qui reprennent le suivi de la valeur. L'intermédiaire financier adopte une recommandation "neutre" sur Solutions 30, en raison notamment de la "forte volatilité dont le titre pourrait faire l'objet dans les jours à venir". Cette recommandation est assortie d'un objectif de cours de 17 euros.

Dans un communiqué séparé, Solutions 30 a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Robert Ziegler au poste de directeur de la transformation ("Chief transformation officer") avec pour mission "d'accélérer la mutation et la structuration du groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance". Robert Ziegler rejoint le directoire de Solutions 30.

Le groupe a précisé qu'il communiquerait sur son plan de transformation à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, prévue le 28 avril prochain.

Lors d'une conférence avec des analystes, Amaury Boilot, le directeur financier de Solutions 30 a reconnu que les travaux demandés aux auditeurs "avaient coûté quelques millions d'euros". "Ces travaux n'ont pas eu d'impact sur le niveau d'activité du groupe ces trois derniers mois", a ajouté le dirigeant.

-Dimitri Delmond et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 09:14 ET (13:14 GMT)