SCM, la période pour l'exercice des droits d'option a pris fin

(Alliance News) - Solutions Capital Management SIM Spa a annoncé vendredi que la période d'exercice des droits d'option relatifs à l'offre d'un maximum de 300.936 nouvelles actions ordinaires dématérialisées, avec le même droit au dividende et les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires en circulation, qui ont fait l'objet de l'augmentation de capital approuvée par le conseil en décembre, a pris fin.

Pendant la période d'offre d'options - entre le 2 et le 19 janvier - un total de 32 160 droits d'option ont été exercés et 4 824 actions ont été souscrites, pour une contre-valeur de 17 366,40 euros.

À la fin de la période d'option, il restait donc 1,97 million de droits d'option pour la souscription de 296 112 nouvelles actions non exercés. Les droits non exercés seront offerts en bourse - avec des droits de souscription de trois nouvelles actions pour chaque 20 droits au prix de 3,60 euros par action - les 23 et 24 janvier.

Le prix de l'action de SCM est inchangé à 3,36 euros par action.

