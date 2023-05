Solutions Capital Management SIM améliore sa perte au cours du trimestre

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Solutions Capital Management SIM Spa a examiné lundi les résultats de gestion au 31 mars, faisant état d'une augmentation de 33% des commissions nettes par rapport à l'année dernière, en raison de fortes entrées dans la gestion d'actifs et de la conclusion d'un certain nombre de contrats de conseil général.

Plus précisément, les revenus de commissions d'environ 1,7 million d'euros ont augmenté de 30 % par rapport à l'année dernière pour atteindre près de 400 000 euros, avec une variation positive de 20 % dans la gestion d'actifs et une multiplication par trois des services de conseil.

La perte s'élève à 126 000 euros, soit une amélioration de 165 000 euros par rapport à la même période en 2022.

Les revenus des activités d'assurance ont diminué de près de 50 %, en raison du ralentissement de l'activité de distribution.

Les charges de commissions ont augmenté de 27 % en glissement annuel, en corrélation avec l'évolution des produits de commissions.

Le produit net bancaire s'élève à 955 000 euros, en hausse de 244 000 euros par rapport à la même période de l'année précédente.

La collecte nette de plus de 9 millions d'euros au premier trimestre, même en tenant compte de la clôture de certains comptes inactifs, a été positive, les services de conseil en investissement ayant enregistré une collecte de 29 millions d'euros et la gestion d'actifs une collecte de plus de 23 millions d'euros.

Les actifs sous contrôle sont passés de 848 millions d'euros, enregistrés à la fin de l'année précédente, à 878 millions d'euros. Parmi les différents services, on peut noter la gestion d'actifs, qui est passée de 211 millions d'euros en 2022 à 238 millions d'euros à la fin du premier trimestre, et le conseil en investissement, dont les actifs ont dépassé 128 millions d'euros, contre 95 millions d'euros en 2022.

Solutions Capital Management SIM a clôturé lundi à 2,50 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

