Solvac S A : Dividende par action stable en 2021 par rapport à 2020

1. Rapport du commissaire

Deloitte confirme que ses travaux de contrôle sur les états financiers consolidés de Solvac SA, établis conformément aux normes internationales d'information financière telles qu'adoptées par l'Union européenne et avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, sont terminés quant au fond. Deloitte confirme que les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse ne nécessitent aucun commentaire de sa part et concordent avec les états financiers consolidés de Solvac SA. Le rapport d'audit complet des états financiers consolidés, ainsi que le rapport complet du Commissaire relatif à l'audit des informations financières annuelles figureront dans le rapport annuel 2021 qui sera publié sur internet (www.solvac.be) le 1er avril 2022.

2. Contenu

Ce communiqué contient de l'information réglementée et est établi conformément aux normes IFRS applicables. L'analyse de la maîtrise des risques figure dans les annexes aux résultats financiers consolidés ainsi que dans le rapport annuel qui sera disponible sur internet (www.solvac.be).

3. Actions Solvac

2020 2021 Nombre d'actions émises en fin de période 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats par action IFRS 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats dilués par action IFRS 21.375.033 21.375.033

4. Déclaration des personnes responsables

M. Jean-Marie Solvay, Président du Conseil d'Administration et M. John Kraft de la Saulx, membre du Conseil d'Administration de Solvac, déclarent qu'à leur connaissance :

les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation; le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Dates clés de la communication financière

le 1 er avril 2022 : Publication du rapport annuel 2021 sur www.solvac.be

le 29 juillet 2022 : Résultats du 1 er semestre 2022 et annonce du premier acompte de dividende de l'exercice social 2022

le 15 décembre 2022 : Annonce du second acompte de dividende de l'exercice social 2022

le 30 décembre 2022 : Mise en paiement du second acompte du dividende de l'exercice social 2022

Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter :

SOLVAC S.A.

Investor Relations

Rue des Champs Elysées, 43

B-1050 Bruxelles

Tél. : 32 2 639 66 30

Fax : 32 2 639 66 31

Mail : Investor.relations@solvac.be

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar - This press release is also available in English.

