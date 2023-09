27 septembre (Reuters) - Solvac SA:

* SOLVAY ANNONCE VOULOIR EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SELON LE CONTRAT RÉGISSANT LES OBLIGATIONS SENIOR AVEC UN COUPON FIXE DE 4.450%, VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025, ÉMISES PAR SOLVAY FINANCE (AMERICA), LLC

* LE MONTANT EST DE 800.000.000 DE DOLLARS US ET GARANTIES PAR LA SOCIÉTÉ

* LE COÛT DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE REFINANCEMENT À LONG TERME ANTICIPÉ DES OBLIGATIONS 2025 USD EST ESTIMÉ, DANS LES CONDITIONS DE MARCHÉ ACTUELLES, À ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS PAR AN (APRÈS IMPÔTS) AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES

* LES OBLIGATIONS SENIOR AVEC UN COUPON FIXE DE 3.95%, VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET ÉMISES PAR CYTEC INDUSTRIES INC. RESTERONT EN CIRCULATION POUR UN MONTANT DE 163.495.000 DE DOLLARS US