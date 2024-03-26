26 mars (Reuters) - Solvac SA:
* RÉALISE AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT DE SA TRANSACTION OBLIGATAIRE INAUGURALE
* OBLIGATION DE EUR 750 MILLIONS À 4 ANS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 AVRIL 2028
* OBLIGATION DE EUR 750 MILLIONS À 7,5 ANS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 OCTOBRE 2031
* OBLIGATIONS DE 4 ANS ET DE 7,5 ANS AURONT DES COUPONS DE 3,875% ET 4,250% RESPECTIVEMENT
* PLACEMENT CONFORME À SA POLITIQUE FINANCIÈRE PRUDENTE, LE PRODUIT NET DES OBLIGATIONS SERA UTILISÉ À DES FINS GÉNÉRALES D'ENTREPRISE
* REFINANCEMENT DU CRÉDIT-RELAIS DE EUR 1,5 MILLIARD MIS EN PLACE À LA FIN DE L'ANNÉE 2023 DANS LE CADRE DE LA SCISSION PARTIELLE Texte original sur WorkSpace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)