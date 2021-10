Solvalor 61 enregistre de solides résultats annuels 05/10/2021 | 08:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Lausanne (awp) - Le fonds immobilier Solvalor 61 a enregistré de solides résultats annuels pour son exercice décalé 2020-2021 clos fin juin. Le résultat net a bondi de 11,2% à 27,9 millions de francs suisses, a indiqué mardi la société. Un dividende stable de 5,30 francs suisses par titre sera versé. La fortune globale du fonds a gagné 8,5% à 1,23 milliards de francs suisses, grâce aux investissements réalisés dans les projets en développement ainsi qu'aux objets livrés et aux revalorisations. Le rendement des placements s'est inscrit à 5,03%, contre 5,4% auparavant. Le taux de financement externe a diminué à 12,06%, contre 16,93% un an plus tôt. Les fonds levés au cours de l'augmentation de capital en mai dernier ont été en partie utilisés pour réduire l'endettement. La valeur nette d'inventaire a enflé de 2,3% à 208 francs suisses par titre. Au cours de l'exercice écoulé, 140 logements ont rejoint le portefeuille, incluant notamment les nouveaux bâtiments de Nyon et d'autres projets de rénovation. Les perspectives pour la suite sont favorables, le revenu des loyers étant attendu en hausse grâce à la mise en location des logements à Nyon et d'autres qui suivront en 2023 à Lausanne. ol/al

© AWP 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOLVALOR 61 08:40 Solvalor 61 enregistre de solides résultats annuels AW

Données financières CHF USD EUR CA 2020 54,5 M 58,8 M 50,7 M Résultat net 2020 46,9 M 50,7 M 43,7 M Dette nette 2020 190 M 205 M 177 M PER 2020 28,2x Rendement 2020 1,80% Capitalisation 1 454 M 1 572 M 1 353 M VE / CA 2019 23,9x VE / CA 2020 27,8x Nbr Employés - Flottant - Graphique SOLVALOR 61 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOLVALOR 61 Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.