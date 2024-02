Solvar Limited est une société australienne de financement des particuliers et des entreprises. La société est spécialisée dans la fourniture de véhicules garantis et non garantis flexibles et de prêts personnels aux clients. Les secteurs d'activité de la société sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le secteur australien propose des facilités de prêt en Australie, généralement basées sur la fourniture d'un actif sous-jacent en guise de garantie, généralement référencé par l'intermédiaire d'un courtier ou distribué directement par les canaux numériques. Le secteur de la Nouvelle-Zélande offre des facilités de prêt en Nouvelle-Zélande, généralement basées sur la fourniture d'un actif sous-jacent comme garantie, généralement référencé par l'intermédiaire d'un courtier. L'entreprise exploite trois marques principales, notamment Money3 et Automotive Financial Services en Australie et Go Car Finance en Nouvelle-Zélande. Elle est spécialisée dans la fourniture de services de financement et d'autres services connexes pour aider les consommateurs à acheter un véhicule neuf ou d'occasion, ainsi que dans l'offre de prêts personnels non garantis aux consommateurs.