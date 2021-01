Solvay : Berenberg relève sa recommandation

Berenberg relève sa recommandation sur Solvay de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 90 à 125 euros, pointant une valorisation du groupe belge basse par rapport à celles de ses pairs les plus proches en chimie de matériaux.



'Les contre-arguments tombent invariablement dans la catégorie 'bon marché pour une raison' et mettent l'accent sur une combinaison de levier élevé, de complexité commerciale et de médiocre génération de flux de trésorerie', note le broker.



Berenberg affirme cependant que 'les performances réalisées en 2020 le laisse optimiste sur le fait que les critiques ci-dessus ne s'appliqueront plus longtemps', et que 'la valorisation suivra la performance'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.