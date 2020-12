Solvay : Crédit Suisse relève sa cible

Alors que Solvay envisage de céder certaines de ses activités, Crédit Suisse estime qu'une telle restructuration représenterait 'un grand potentiel'.



Accroissement de la valeur, accélération du désendettement, plus grande simplicité et cohérence du groupe... les avantages seraient multiples analyse le broker. Selon ses estimations, les désinvestissements pourraient générer plus de 3 milliards d'euros pour Solvay.



Crédit Suisse maintient par conséquent sa note de 'surperformance' sur le titre Solvay et rehausse son objectif de cours de 90 à 104 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.