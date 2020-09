Solvay : Crédit Suisse relève son opinion

08/09/2020 | 10:37

Crédit Suisse relève son opinion sur Solvay de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 76 à 90 euros, dans le sillage d'un relèvement de 5% en moyenne de ses estimations de résultats pour le chimiste belge sur sa période de projections.



'Nous pensons que Solvay représente l'une des expositions les moins chères à la chimie européenne', juge le broker, tout en reconnaissant que 'ses marchés finaux suggèrent une reprise des ventes à court terme plus lente que la moyenne (par rapport au secteur plus large)'.



Toutefois, Crédit Suisse met en avant un levier opérationnel supérieur à la moyenne, un support de valorisation significatif pour l'action et une 'optionalité de portefeuille qui offre du potentiel pour un désendettement financier accéléré'.



