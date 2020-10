Solvay : Mainfirst recommande de tenir ses positions

07/10/2020 | 14:58

La normalisation de l'activité pourrait se faire sentir au 4e trimestre, plutôt qu'au 3e, estime Mainfirst, rappelant qu'au 2e trimestre, le directeur général de Solvay avait déjà évoqué la lenteur de la reprise.



Si l'EBITDA au 3e trimestre pourrait être en légère hausse par rapport au 2e trimestre, Mainfirst anticipe une chute de 25% sur un an. Parmi les activités du groupe, le broker estime que le segment chimie est probablement le plus susceptible d'amélioration.



Dans ce contexte, Mainfirst recommande de conserver ses positions avec un objectif de cours de 71 euros.





