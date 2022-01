Solvay : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 125 à 133 euros, sur la base de ses estimations 2022. Il s'attend à ce que le groupe de chimie belge dépasse la borne haute de sa fourchette cible d'EBITDA 2021 de 2,2-2,3 milliards d'euros.



'De notre point de vue, le segment matériaux devrait avoir connu une fin d'année 2021 en beauté, devrait observer une dynamique vigoureuse en 2022 et dispose de belles perspectives à long terme', affirme le broker.



Si le sentiment est pénalisé par des inquiétudes à propos des perspectives de résultats dans la partie matières premières, Stifel se dit 'plus constructif à cet égard' et s'attend à ce que 'd'avantage d'actions entreprises transforme le sentiment au cours de 2022'.



