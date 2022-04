Solvay : UBS abaisse son objectif de cours

Avant la publication des chiffres du 1er trimestre 2022, UBS estime que l'inflation reste un défi pour le groupe.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à vendre et abaisse son objectif de cours à 83 E (contre 87 E). UBS avait dégrader sa recommandation sur Solvay de 'neutre' à 'vente' en décembre 2021.



Rappelons que Solvay avait publié au titre de 2021 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 68,3% à un milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en augmentation de 27% à un record de près de 2,36 milliards, soit une marge améliorée de 1,6 point à 23,3%.



Pour 2022, le groupe estime que son EBITDA devrait connaître une croissance organique dans le milieu de la plage à un chiffre, et que son FCF des activités poursuivies devrait dépasser 650 millions.



