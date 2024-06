Il y a quarante ans, une usine de traitement des terres rares située sur la côte atlantique française était l'une des plus importantes au monde, produisant des matériaux utilisés pour fabriquer des téléviseurs couleur, des lampes à arc et des lentilles d'appareil photo.

Son propriétaire actuel, Solvay, s'efforce de redonner à l'usine de La Rochelle son lustre d'antan, après des années de baisse de production, alors que l'Europe cherche à stimuler la production des minéraux qui alimentent la transition vers l'énergie verte.

Les 76 ans d'histoire de l'usine sont un microcosme des défis auxquels l'Europe et les États-Unis sont confrontés alors qu'ils cherchent à inverser la migration massive du traitement des terres rares vers la Chine, qui a eu lieu il y a environ 25 ans.

La Chine a acquis une position dominante dans le secteur des terres rares, un groupe de 17 minéraux, en les produisant à des prix inférieurs à ceux de l'Occident, avec l'aide des pouvoirs publics, et en ignorant souvent les préoccupations environnementales dans un secteur qui peut créer des déchets toxiques.

Ces dernières années, la Chine a renforcé le développement durable et fermé des exploitations polluantes.

Dans les années 1980 et 1990, la production de l'usine de La Rochelle a servi de référence pour les prix mondiaux des terres rares. Elle fournit aujourd'hui 4 000 tonnes métriques par an d'oxydes de terres rares séparées, soit une fraction des 298 000 tonnes produites par la Chine l'année dernière.

En outre, la modeste production de Solvay est axée sur le type de terres rares transformées utilisées pour les catalyseurs automobiles et l'électronique, et non pour les aimants permanents utilisés dans les véhicules électriques (VE) et l'énergie éolienne. Solvay affirme qu'il commencera à produire ces aimants d'ici l'année prochaine.

"Chez Solvay, nous voulons remettre les terres rares pour les aimants permanents sur la carte en Europe", a déclaré An Nuyttens, président de la division de Solvay qui fabrique des produits à base de terres rares.

"Ce n'est pas facile, il faudra procéder étape par étape, car la chaîne qui va de l'exploitation minière à la production d'aimants doit être mise en place.

À terme, le groupe chimique, vieux de 160 ans, vise à fournir 20 à 30 % de la demande en terres rares séparées pour la production d'aimants en Europe, mais M. Nuyttens a déclaré qu'il ne serait peut-être pas possible d'atteindre cet objectif avant 2030, sans donner de date.

En vertu d'une nouvelle législation européenne entrée en vigueur en mai, l'Union a fixé des objectifs ambitieux pour 2030 en ce qui concerne la production nationale de minéraux essentiels à sa transition écologique : 10 % des besoins annuels seront extraits, 25 % seront recyclés et 40 % seront traités au niveau national d'ici à la fin de la décennie.

L'Union européenne a choisi les terres rares comme l'un des minéraux critiques les plus importants en raison de leur utilisation dans les aimants permanents qui alimentent les moteurs des véhicules électriques et l'énergie éolienne. La demande de l'UE devrait être multipliée par six d'ici à 2030 et par sept d'ici à 2050.

L'UE aura toutefois du mal à atteindre la plupart de ses objectifs en matière de terres rares, selon les prévisions de production recueillies par Reuters et les entretiens avec plus d'une douzaine de cadres de l'industrie, de consultants, de fonctionnaires financés par l'UE, de groupes industriels et d'investisseurs.

L'absence d'objectifs dans le Critical Raw Material Act (CRMA) pourrait avoir un impact sur les objectifs zéro carbone de l'UE tout en ouvrant la perspective d'une plus grande dépendance vis-à-vis de la Chine dans un contexte de tensions géopolitiques accrues avec l'Occident, affirment les analystes. La Chine représente 98 % des importations d'aimants permanents en terres rares de l'UE.

Johanna Bernsel, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer les conclusions de Reuters, mais que l'Union ferait de son mieux pour promouvoir les projets qui aident à atteindre les objectifs de la CRMA.

"Les projets en Europe bénéficieront d'un processus d'autorisation rationalisé, ainsi que d'un soutien coordonné pour l'accès aux outils de financement de réduction des risques et la mise en relation avec les utilisateurs en aval", a déclaré Mme Bernsel.

LA FENÊTRE SE REFERME RAPIDEMENT

La chaîne d'approvisionnement en terres rares comporte trois étapes principales avant la production d'aimants permanents : l'extraction minière, la séparation des éléments et la production de métaux et d'alliages (ces deux dernières étapes relèvent toutes deux de l'objectif de traitement). Reuters a compilé les prévisions de production des entreprises et les a comparées aux prévisions de demande dans un rapport rédigé par deux organismes financés par l'UE afin d'évaluer les résultats obtenus par l'Union européenne par rapport à ses objectifs.

Selon l'analyse de Reuters, l'UE ne devrait avoir qu'une faible production de mines de terres rares d'ici à 2030 ; de même, il n'y a qu'un seul projet dans le secteur des métaux et des alliages, ce qui représente une faible marge.

En revanche, l'Union devrait atteindre un objectif dans son domaine le plus avancé, la séparation, en produisant 45 % des besoins d'ici à 2030.

L'étape finale de la chaîne d'approvisionnement - la production d'aimants à partir des métaux - n'est pas couverte par les objectifs de la nouvelle loi puisqu'il s'agit d'un produit fini, mais la production de l'UE ne devrait répondre qu'à 22 % de la demande prévue d'ici à 2030, selon l'analyse de Reuters.

Les obstacles à l'augmentation de la production de terres rares dans l'UE comprennent l'opposition du public aux nouvelles mines, le soutien méfiant de l'industrie européenne qui bénéficie des importations chinoises bon marché, le financement limité, la demande incertaine en raison du ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques et la faiblesse des prix des métaux.

"La fenêtre entre aujourd'hui et 2030 va se refermer très rapidement si l'on considère le temps qu'il faut pour lancer certains de ces projets et installations de traitement", a déclaré Ryan Castilloux de la société de conseil Adamas Intelligence, spécialisée dans les minéraux critiques.

Le fait de ne pas inclure les aimants dans les objectifs de la CRMA constitue un "angle mort" et permet à la loi de générer des résultats "faussement positifs", a-t-il ajouté.

Le porte-parole de l'UE n'a pas commenté directement cette critique, mais a noté que la CRMA comprenait plusieurs mesures visant à augmenter le recyclage.

MINING ON ICE

Le continent européen dispose de riches gisements de terres rares, mais il n'y a pas d'exploitation minière à l'heure actuelle. Il est peu probable que cela change à court terme, certains projets étant bloqués en raison de l'opposition de l'opinion publique.

La seule production probable dans l'UE d'ici 2030 est le retraitement des déchets des mines de fer suédoises LKAB, qui contribuerait à environ 1 % de la demande de l'UE en oxydes nécessaires pour les aimants, d'après l'analyse de Reuters.

Le projet Norra Karr, dans le sud de la Suède, qui pourrait répondre à une grande partie de la demande de la région, est bloqué depuis 10 ans dans le processus d'autorisation du gouvernement et a également suscité l'opposition des écologistes qui affirment qu'il pourrait polluer l'eau potable.

Un cadre du propriétaire du projet, Leading Edge Materials, a déclaré qu'une nouvelle demande de bail minier était en cours pour un projet remanié, mais n'a pas donné de calendrier pour le démarrage de la production.

Le gouvernement suédois n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La société prévoit de demander que le projet soit déclaré stratégique en vertu de la CRMA, ce qui, en théorie, permettrait d'accélérer l'obtention du permis en 27 mois.

Un autre projet d'extraction de terres rares, Sokli, en Finlande, vise également à obtenir le statut de projet stratégique, mais il doit encore faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'un processus d'autorisation.

"Il n'est pas réaliste de le mettre en service avant 2030", a déclaré Matti Hietanen, PDG du propriétaire du projet, l'entreprise publique Finnish Minerals Group.

La Norvège, pays non membre de l'UE, pourrait contribuer à 10 % de la demande de l'Union d'ici 2031, selon la société privée Rare Earths Norway, qui a déclaré ce mois-ci qu'elle possédait le plus grand gisement de terres rares d'Europe.

La chute des prix des terres rares réduit également les perspectives de nouveaux projets miniers.

"Aux niveaux de prix actuels, la plupart des mines ne sont tout simplement pas rentables. Il faut donc que les gouvernements et les constructeurs automobiles apportent leur soutien", a déclaré Daan De Jonge, de la société de conseil Benchmark Mineral Intelligence, à Londres.

Les entreprises européennes se préparent également à tirer parti de l'énorme potentiel de recyclage pour fournir des terres rares essentielles, mais il faudra du temps avant que l'offre de vieux véhicules électriques et de turbines éoliennes ne soit suffisante pour les traiter.

INTÉGRER LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

D'autres cadres de l'industrie ont fait écho à l'incertitude de Solvay quant à l'augmentation de la production d'ici 2030, plusieurs d'entre eux ayant déclaré à Reuters qu'ils ne pouvaient pas s'engager à lancer ou à augmenter la production d'ici là.

Cette méfiance s'explique en partie par le fait que les ventes de voitures électriques se sont tassées ces derniers mois, après avoir connu une hausse spectaculaire pendant plusieurs années, les consommateurs attendant l'arrivée sur le marché de modèles plus abordables. Les ventes de véhicules électriques en Europe ont chuté de 9 % en mai.

Un autre défi pour l'Europe est de rivaliser avec les importations moins chères en provenance de Chine, qui dispose d'une chaîne d'approvisionnement en terres rares hautement intégrée, comprenant des entreprises publiques, de l'extraction minière aux aimants finis.

Certaines des principales entreprises européennes spécialisées dans les terres rares ont depuis longtemps des activités en Chine ou des coentreprises avec des entreprises de ce pays et utilisent cette expertise pour stimuler leurs nouvelles entreprises dans l'UE.

L'une d'entre elles est Neo Performance Materials. Elle possède une usine de séparation des terres rares en Estonie, ainsi que des activités dans d'autres pays, dont la Chine.

Elle construit également une usine d'aimants permanents en Estonie, qui devrait commencer à produire l'année prochaine et passer à une capacité annuelle de 2 000 tonnes au cours des deux ou trois années suivantes, soit suffisamment d'aimants pour alimenter environ 1,5 million de véhicules électriques.

L'expansion dépendra du soutien apporté par les clients aux objectifs de la loi sur les matières premières essentielles.

"S'ils achètent 40 % de leurs matériaux transformés ici, nous soutiendrons absolument cette demande avec des capacités de production en Europe", a déclaré Rahim Suleman, PDG de l'entreprise.

Bien qu'il soit difficile de rivaliser avec la Chine, Neo estime pouvoir produire des aimants qui coûteraient environ 50 dollars de plus par véhicule que les aimants importés de Chine. Selon les analystes, les aimants permanents des moteurs des véhicules hybrides et électriques coûtent plus de 300 dollars par véhicule, soit jusqu'à la moitié du coût du moteur.

GKN Powder Metallurgy a lancé une production à petite échelle d'aimants permanents dans une usine en Allemagne et se prépare à construire une installation commerciale plus importante en fonction de la demande.

L'entreprise slovène Magneti Ljubljana, fondée en 1951, a pour objectif d'augmenter sa production, mais cela dépend des clients qui acceptent d'acheter des produits plus chers que les importations chinoises afin de diversifier leur approvisionnement et, dans certains cas, de renforcer la durabilité.

"Je travaille dans cette usine depuis 1986 et, durant cette période, 27 usines en Europe ont arrêté la production d'aimants en raison du prix", a déclaré Albert Erman, directeur général de l'entreprise.