L'inflation et un contentieux britannique pèsent sur Fnac Darty en 2022

Paris (awp/afp) - Un contentieux britannique vieux de dix ans et des ventes en baisse du fait de "tensions sur le pouvoir d'achat" ont pénalisé l'an dernier Fnac Darty, qui a dit jeudi s'attendre à souffrir encore de l'inflation en 2023.

Ce contexte difficile n'empêche pas le groupe, spécialisé dans la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, de susciter l'intérêt de son deuxième actionnaire, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, selon la presse.

Le cours de Bourse de Fnac Darty s'est d'ailleurs envolé avant la parution des résultats financiers jeudi. L'action a pris 7,65% pour atteindre 38,56 euros, alors que le groupe ne publiait ses résultats qu'après la clôture des marchés.

La raison: un article de BFM Business citant des sources anonymes selon lesquelles le milliardaire tchèque était "prêt à racheter" Fnac Darty, en reprenant les parts du premier actionnaire, le distributeur allemand Ceconomy.

Ces informations n'ont été ni confirmées ni démenties par la direction jeudi.

Ventes en légère baisse

Interrogé par l'AFP, le directeur général du groupe, Enrique Martinez, a expliqué que ce ne serait "pas très délicat de (sa) part de prendre parti pour un actionnaire plutôt qu'un autre". Il s'est borné à dire qu'il avait "de bonnes relations avec ses actionnaires" et que "tant qu'il n'y a pas de choses concrètes, nous en tant que management, on ne peut pas se positionner".

"La thématique de consolidation du marché est toujours vivante, et Fnac Darty est en capacité d'être acteur et actif dans la consolidation de ce marché", a-t-il encore déclaré à l'AFP.

Sur l'année 2022, les ventes du groupe sont ressorties en légère baisse de 1,2%, à 7,95 milliards d'euros "dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat lié à un niveau d'inflation élevé" et conformément à ce qui avait été annoncé mi-janvier lors d'un avertissement sur résultats de l'entreprise.

Si les produits vendus sont plus chers en période de forte inflation et gonflent donc mécaniquement le chiffre d'affaires, les consommateurs ont tendance à différer voire à annuler leurs achats de produits ou services non alimentaires, jugés moins essentiels - sauf urgence, comme le remplacement d'une machine à laver par exemple.

Conflit Comet

Le groupe est tombé dans le rouge en 2022 avec une perte nette de 32 millions d'euros (contre un bénéfice de 160 millions d'euros un an plus tôt), en raison d'une décision de justice au Royaume-Uni concernant la cession en 2012 de la société Comet.

Le conflit oppose le groupe au liquidateur judiciaire de cette ancienne filiale de Darty. Comet avait été cédée par le groupe britannique Kesa Electricals, alors propriétaire de Darty, en 2012, puis avait mis la clé sous la porte.

Fnac Darty a précisé avoir déboursé au total 132 millions d'euros "dans le cadre de ce litige". "Nous avons payé, mais avons contesté cette décision", a précisé à l'AFP Enrique Martinez.

Pour 2023, le distributeur s'attend à ce que les ventes soient encore "en léger repli" au premier semestre 2023, avec une "forte hausse des coûts" en parallèle. Mais il entrevoit des "conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre".

Le groupe prévoit au total "une augmentation significative de ses coûts liés à l'énergie, estimée entre +30 et +50 millions d'euros", du fait notamment de ce que Fnac Darty considère être la "défaillance contractuelle de (son) fournisseur historique d'électricité", Solvay.

"Alors que Fnac Darty avait conclu avec Solvay Energy Services, filiale à 100% du Groupe Solvay, un contrat lui permettant de se couvrir d'une éventuelle hausse de prix sur les heures de pointe du réseau (de 8h à 20h du lundi au vendredi)" pour "les volumes 2020 à 2024", Solvay a, selon Fnac Darty, décidé de "réviser unilatéralement la formule de calcul du prix convenue pour les volumes 2023 et 2024".

Aucun accord n'a pu être trouvé, selon Fnac Darty, qui dit avoir assigné Solvay "aux fins de réparation du préjudice financier causé".

afp/rp