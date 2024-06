Les chaînes d'approvisionnement mondiales en terres rares se réalignent pour se diversifier et s'éloigner du principal producteur, la Chine, afin de fabriquer des aimants permanents utilisés dans des produits tels que les véhicules électriques, les turbines éoliennes et les drones.

Vous trouverez ci-dessous des entreprises qui ont construit ou sont en train de construire des installations de production de composés, de métaux et d'aimants à base de terres rares afin de réduire la dépendance quasi-totale de l'Occident à l'égard des importations en provenance de Chine.

Le traitement des terres rares s'effectue en deux étapes principales. La première consiste à extraire les terres rares de minerais contenant d'autres minéraux et à les concentrer pour obtenir un concentré ou un carbonate de terres rares mélangées. La seconde est une étape plus complexe qui consiste à séparer les terres rares en composés d'oxyde individuels. Les produits sont ensuite transformés en métaux utilisés pour produire des aimants.

TERRES RARES LYNAS

Lynas Rare Earths est le plus grand fournisseur mondial de composés de terres rares en dehors de la Chine, à partir de sa mine de Mount Weld en Australie. Elle a des opérations de traitement en Australie et en Malaisie et construit une usine de traitement des terres rares lourdes au Texas, avec l'aide d'un financement de 288 millions de dollars de la défense américaine, qui devrait entrer en service au cours de l'exercice 2026. Elle sera en mesure de traiter des matériaux provenant de tiers.

SOLVAY

Le fabricant belge de produits chimiques Solvay développe le traitement des terres rares sur son site de La Rochelle en France, en vue de lancer la séparation et la production d'oxydes de terres rares nécessaires à la production d'aimants permanents en 2025. Actuellement, Solvay traite les terres rares pour d'autres usages, tels que les catalyseurs automobiles. En mars, Solvay a signé un protocole d'accord avec Carester, un partenaire français dans le domaine des terres rares, afin d'étudier les possibilités de fabrication pour la chaîne d'approvisionnement des aimants permanents en Europe. Solvay a également conclu un accord pour acheter des oxydes de terres rares issus de matériaux recyclés à la start-up canadienne Cyclic Materials, spécialisée dans les technologies propres.

L'entreprise française Carester a pour objectif de recycler 2 000 tonnes d'aimants et de séparer 5 000 tonnes de concentrés de terres rares lourdes de l'exploitation minière par an à partir de 2026.

VACUUMSCHMELZE

L'entreprise allemande Vacuumschmelze, l'un des plus grands producteurs d'aimants permanents en dehors de la Chine, possède des sites de production en Allemagne, en Slovaquie, en Finlande, en Chine et en Malaisie. Elle a été rachetée par la société américaine de capital-investissement Ara Partners en octobre.

Le gouvernement américain lui a accordé un financement de 111,6 millions de dollars pour la construction d'une usine d'aimants en néodyme, fer et bore en Caroline du Sud. L'usine devrait être achevée à la fin de l'année 2025.

L'entreprise a conclu un accord de fourniture d'aimants avec General Motors et approvisionne le ministère américain de la défense.

MÉTAUX MOINS COURANTS

Basée au Royaume-Uni, Less Common Metals produit des métaux et des alliages de terres rares à partir de sa base située dans le nord de l'Angleterre et fait partie du projet européen Supreemo visant à établir une chaîne de valeur européenne pour les terres rares.

REETEC

La société norvégienne REEtec, soutenue par l'entreprise minière suédoise LKAB, construit une usine commerciale de séparation des terres rares qui devrait entrer en production en 2025. Elle est en pourparlers avec des entreprises pour fournir du concentré à l'usine.

ILUKA

Le producteur australien de sables minéraux Iluka Resources construit sa raffinerie de terres rares d'Eneabba, dans le nord-ouest du pays, qui traitera les terres rares lourdes provenant de ses propres mines et de tiers tels que Northern Minerals. La mise en service est prévue pour la fin de l'année 2026. Iluka a obtenu un prêt d'un milliard de dollars australiens (660 millions de dollars) du gouvernement australien pour ce qui sera la première raffinerie de terres rares entièrement intégrée d'Australie.

POSCO, STAR GROUP

La société sud-coréenne Posco International fournira aux constructeurs automobiles allemands et américains, à partir de 2025, des aimants permanents produits par Star Group et provenant des États-Unis, d'Australie et du Viêt Nam. Star Group, entreprise privée, est le seul fabricant d'aimants permanents à base de terres rares en Corée du Sud.

JAPON

Le Japon dispose d'un marché des aimants bien développé qui alimente ses industries automobile et de haute technologie. Parmi les plus grands producteurs figurent Shin-Etsu Chemical, TDK Corp et Proterial.

VTRE

Le transformateur vietnamien de terres rares VTRE, qui avait conclu des accords de partenariat avec les développeurs australiens de terres rares Blackstone Minerals et Australian Strategic Materials, a suspendu sa production à la fin de l'année dernière après l'arrestation de son président pour violation de la réglementation minière.

NEO PERFORMANCE MATERIALS

Neo Performance Materials, société cotée à Toronto, produit des oxydes de terres rares, des poudres magnétiques et des aimants permanents. Elle possède des installations dans le monde entier, notamment en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Thaïlande et au Royaume-Uni. Elle prévoit de lancer une nouvelle usine d'aimants permanents en Estonie l'année prochaine.

CONSEIL DE RECHERCHE DE LA SASKATCHEWAN

Le Saskatchewan Research Council du Canada a reçu 31 millions de dollars canadiens (22,57 millions de dollars) de fonds publics pour construire une usine de traitement des terres rares. Il a conclu un accord d'approvisionnement avec le groupe vietnamien Hung Thinh (HTG) pour importer jusqu'à 3 000 tonnes de carbonate de terres rares par an pendant cinq ans à compter de juin 2025.

UCORE

La société canadienne Ucore Rare Metals construit une installation de séparation des terres rares lourdes et légères en Louisiane, dont la mise en service est prévue pour la fin de l'année 2025.

TERRES RARES ARC-EN-CIEL

Rainbow Rare Earths, soutenue par la société d'investissement privée TechMet basée à Dublin, a commencé un processus de séparation des oxydes de terres rares dans une installation de K-Technologies en Floride pour le carbonate de terres rares qu'elle vise à produire à partir de son projet Phalaborwa en Afrique du Sud.

MATÉRIAUX MP

MP Materials construit une usine de fabrication d'aimants en terres rares au Texas, avec l'aide d'un financement public de 58,5 millions de dollars. Elle expédie actuellement des concentrés de terres rares en Chine, bien qu'elle ait commencé à produire des oxydes de terres rares sur son site minier californien au début de l'année. L'entreprise prévoit de produire des aimants finis d'ici la fin de 2025, qu'elle fournira à General Motors. Elle a enregistré une perte plus importante que prévu au premier trimestre en raison de la faiblesse des prix des terres rares.

CARBURANTS ÉNERGÉTIQUES

Energy Fuels, un producteur américain d'uranium et de terres rares, a déclaré le 10 juin qu'il avait commencé à produire des quantités commerciales de terres rares séparées dans ses installations de l'Utah, où il prévoit de produire jusqu'à 1 000 tonnes de néodyme-praséodyme par an.

FIEMG

La fédération des industries de l'État brésilien de Minas Gerais (FIEMG) construit une usine d'aimants de démonstration qui devrait ouvrir au cours du second semestre de cette année et qui aura la capacité de produire 100 tonnes d'aimants par an lorsqu'elle fonctionnera à plein régime.

(1 $ = 1,3737 dollar canadien, 1,5147 dollar australien) (Reportage de Melanie Burton à Melbourne et de Fabio Teixeira à Rio de Janeiro. Reportages complémentaires de Yuka Obayashi à Tokyo, Eric Onstad à Londres, Francesco Guarascio à Hanoi et Ernest Scheyder à Houston ; Rédaction de Sonali Paul)