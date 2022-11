La chimie européenne enregistre un déficit commercial au 1er semestre 2022

La chimie européenne a présenté un déficit commercial au premier semestre 2022 , pour la première fois depuis que des statistiques sont établies, affirment « Les Échos » sur la base des chiffres du Cefic, le Conseil européen de l’industrie chimique. Le quotidien économique précise que sur les six premiers mois de l'année, l'Europe a importé 5,6 milliards d'euros de produits de plus qu'elle n'en a exporté. En cause, la flambée des prix de l’énergie mais aussi la baisse des couts du transport, qui facilite les importations depuis la Chine et les États-Unis.Si Solvay et Arkema affichent encore des résultats solides, ils le doivent notamment à leur répartition géographique équilibrée, au sein de laquelle les Etats-unis montent en puissance. Les industriels allemands, qui souffrent nettement plus du fait de leur dépendance au gaz russe, sont " nos clients, nos fournisseurs " souligne Ilham Kadri, PDG de Solvay, dans un entretien, qui donne en exemple les mesures incitatives prises par l'exécutif américain pour encourager les investissements.