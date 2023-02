23 février 2023 à 7h00 CET

Résultats du T4 et de l’année 2022

Chiffre d'affaires, EBITDA, cash et ROCE records

grâce à la hausse des prix et à une demande soutenue

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net pour 2022 à €13,4 milliards, en hausse organique de +25,6% en glissement annuel, dont 24,4% liés aux prix et 1,2% à la croissance des volumes, en particulier dans Materials. Au T4, le chiffre d'affaires net a augmenté de +15,2% organiquement sur un an, tiré par les prix pour +21,1% et malgré une baisse des volumes de -5,9%. La croissance soutenue des volumes dans les Materials n’a pas pu compenser la demande plus faible dans Solutions et Chemicals.

net pour 2022 à €13,4 milliards, en hausse organique de +25,6% en glissement annuel, dont 24,4% liés aux prix et 1,2% à la croissance des volumes, en particulier dans Materials. Au T4, le chiffre d'affaires net a augmenté de +15,2% organiquement sur un an, tiré par les prix pour +21,1% et malgré une baisse des volumes de -5,9%. La croissance soutenue des volumes dans les Materials n’a pas pu compenser la demande plus faible dans Solutions et Chemicals. La hausse des prix de €2,6 milliards a plus que compensé l'impact de €1,6 milliard de l'inflation des coûts variables, ce qui s'est traduit par un gain net de €1,0 milliard en 2022, dont €268 millions au T4.

de €2,6 milliards a plus que compensé l'impact de €1,6 milliard de l'inflation des coûts variables, ce qui s'est traduit par un gain net de €1,0 milliard en 2022, dont €268 millions au T4. Les économies de coûts structurels s'élèvent à €79 millions en 2022, ce qui porte le total atteint depuis 2019 à €467 millions, soit 93 % de l'objectif de €500 millions pour 2024.

s'élèvent à €79 millions en 2022, ce qui porte le total atteint depuis 2019 à €467 millions, soit 93 % de l'objectif de €500 millions pour 2024. L'EBITDA sous- jacent atteint un nouveau record à €3 229 millions, en hausse organique de +28,7% en glissement annuel. L'EBITDA du T4 a augmenté de +18,7% organiquement, tiré principalement par les prix, les volumes et le mix.

atteint un nouveau record à €3 229 millions, en hausse organique de +28,7% en glissement annuel. L'EBITDA du T4 a augmenté de +18,7% organiquement, tiré principalement par les prix, les volumes et le mix. Le profit net sous- jacent s'est élevé à €1 743 millions, en hausse de 67,6 % en glissement annuel.

s'est élevé à €1 743 millions, en hausse de 67,6 % en glissement annuel. Free cash flow record à €1 094 millions, reflétant l'augmentation des bénéfices, l’amélioration des marges et la gestion disciplinée du fonds de roulement, et ce malgré des dépenses d’investissement de €1 022 millions (en hausse de +39%).

record à €1 094 millions, reflétant l'augmentation des bénéfices, l’amélioration des marges et la gestion disciplinée du fonds de roulement, et ce malgré des dépenses d’investissement de €1 022 millions (en hausse de +39%). Poursuite du renforcement du bilan , avec une réduction de la dette nette (€358 millions) et des provisions (€503 millions), se traduisant par un ratio de levier financier à un niveau historiquement bas de 1,1x.

, avec une réduction de la dette nette (€358 millions) et des provisions (€503 millions), se traduisant par un ratio de levier financier à un niveau historiquement bas de 1,1x. Le ROCE à la fin de l’année 2022 atteint un niveau record à 16,0% contre 11,4% en 2021, 6,9% en 2020 et 8,1% en 2019.

à la fin de l’année 2022 atteint un niveau record à 16,0% contre 11,4% en 2021, 6,9% en 2020 et 8,1% en 2019. Proposition de distribuer un dividende total de €4,05 par action, en hausse de €0,20, reflétant la performance record, et soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle prévue le 9 mai 2023.





Quatrième trimestre Exercice complet Sous-jacent, en millions d’€ 2022 2021 % yoy % organic 2022 2021 % yoy % organic Chiffre d’affaires 3 286 2 703 +21,6% +15,2% 13 426 10 105 +32,9% +25,6% EBITDA 736 572 +28,6% +18,7% 3 229 2 356 +37,0% +28,7% Marge d’EBITDA 22,4% 21,2% +1,2pp - 24,0% 23,3% +0,7pp - FCF1 170 150 +13,3% - 1 094 843 +29,8% - Ratio de conversion FCF (12 derniers mois) 34,4% 37,6% -3,2pp - 34,4% 37,6% -3,2pp - ROCE (LTM) 16,0% 11,4% +4,7pp - 16,0% 11,4% +4,7pp -

Ilham Kadri CEO

"Je suis particulièrement fière des progrès significatifs que nous réalisons en matière de RSE et des nouveaux records financiers que nous avons établis. Je félicite les équipes Solvay pour leur dynamisme, leur dévouement et leur haut niveau d'engagement. Nous récompenserons nos collaborateurs et nos actionnaires en conséquence. Cette performance nous a permis de renforcer encore notre bilan et nous permettant de faire face aux vents contraires actuels. Avec des bases aussi solides, nous nous réjouissons d'aborder la prochaine étape de notre voyage puisque nous prévoyons de séparer Solvay en deux sociétés solides en décembre de cette année.”

Perspectives 2023

Dans le contexte macroéconomique actuel, nous nous attendons à une baisse des volumes sur certains marchés clés. Par conséquent, la croissance de l'EBITDA sous-jacent pour 2023 est estimée entre -3% et -9% par rapport à 20222. Compte tenu du cycle d'investissements de croissance en cours, le free cash flow aux actionnaires est estimé à environ €750 millions.

1 Le free cash flow est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies.

2 Sur une base organique, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants

