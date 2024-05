Information réglementée

Un FCF solide soutenu par un EBITDA résilient et la gestion maîtrisée des coûts et des investissements

Bruxelles, le 7 mai 2024 à 7h00 CEST - information réglementée

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net du T1 2024 s’élève à €1 201 millions, en baisse organique de -11,9% par rapport au T1 2023, avec un impact positif des volumes pour la première fois en sept trimestres, visible à la fois dans les segments Basic Chemicals et Performance Chemicals. Les prix diminuent, reflétant principalement la baisse des coûts de l'énergie et des matières premières.

L'EBITDA sous-jacent de €265 millions au T1 2024 est en baisse organique de -13,6% par rapport à une base de comparaison élevée au T1 2023, avec un effet prix net négatif partiellement compensé par l'impact positif des volumes et la réduction des coûts fixes. La marge d'EBITDA reste solide à 22,1% et en augmentation séquentiellement.

Les premières initiatives de réduction des coûts génèrent déjà €19 millions d'économies au T1 2024.

Le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de €119 millions au T1 2024, contre €187 millions au T1 2023.

Le Free Cash Flow 1 a été élevé à €123 millions au T1 2024, grâce à un EBITDA résilient combiné à la gestion maîtrisée du fonds de roulement, des coûts et des investissements.

Le ROCE s'établit à 19,8% au T1 2024.

Succès de l'émission de €1,5 milliard d'obligations afin de refinancer le crédit-relais mis en place à la fin de l'année 2023, dans le cadre de la scission partielle, ce qui renforce la solidité et la stabilité du bilan.

Dette nette sous-jacente de €1,6 milliard soit un ratio de levier de 1.4x.

. Perspectives 2024 : croissance organique de l'EBITDA sous-jacent de -10% à -20% par rapport à 2023 retraité, Free cash flow supérieur à €260 millions.





Premier trimestre sous-jacent (en millions d’€) 2024 2023 % % organique Chiffres d’affaires net 1 201 1 355 -11,3% -11,9% EBITDA 265 365 -27,2% -13,6% Marge d’EBITDA 22,1% 26,9% -4,8pp - FCF 1 123 -130 n.m. ROCE 19,8% N/A n.m.

Philippe Kehren, Solvay CEO

“Je suis fier de notre performance au cours du premier trimestre, malgré des conditions économiques difficiles, car nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions contrôler, à savoir les investissements, les coûts et le cash. Certains secteurs d’activité ont montré une dynamique prometteuse par rapport au creux observé à fin de l'année 2023, cependant il est encore prématuré de parler de reprise. Nous avons rapidement mis en œuvre des initiatives de réduction des coûts, qui ont commencé à produire des résultats. Pour le reste de l’année, nous restons convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour 2024. Notre portefeuille simplifié, notre modèle opérationnel clair et l'accent mis sur la génération de cash sont autant d'atouts pour positionner Solvay sur la voie d'un succès durable dans les années à venir.”

Perspectives 2024

Au premier trimestre 2024, alors que Solvay a bénéficié d'une légère reprise des volumes dans certaines de ses activités, la direction a continué à se concentrer sur les coûts et la gestion du cash. Pour la suite de l’année, l’entreprise est confiante dans sa capacité à maîtriser ses coûts fixes. Malgré des signes de reprise dans certains segments au T1, la faiblesse de la demande combinée à un environnement macro-économique et politique volatil incitent Solvay à maintenir une attitude prudente. Par conséquent, les perspectives pour le reste de l'année sont relativement inchangées à ce stade.

Solvay confirme, pour l'ensemble de l'année 2024, de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent de -10% à -20% (ce qui se traduit par une fourchette de €925 millions à €1 040 millions à un taux de change EUR/USD de 1,10), et sa prévision d'un Free Cash Flow pour les actionnaires de Solvay supérieur à €260 millions.

1 Free cash flow (FCF) est le cash disponible pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.



À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.





