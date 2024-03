Communiqué de presse

Information réglementée

Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023

Solide performance financière grâce à un premier semestre plus élevé, et structure de capital solide ouvrant un nouveau chapitre pour Solvay

Bruxelles, le 13 mars 2024 à 7h00 CET

Faits marquants

Les états financiers de Solvay pour 2023 reflètent la scission partielle achevée le 9 décembre 2023 avec les activités de spécialités transférées à Syensqo classées comme activités abandonnées pour 2023.

achevée le 9 décembre 2023 avec les activités de spécialités transférées à Syensqo classées comme activités abandonnées pour 2023. Nouvelle équipe dirigeante de Solvay , pleinement engagée dans la transformation de l'entreprise.

, pleinement engagée dans la transformation de l'entreprise. Le chiffre d'affaires net pour 2023 de €4 880 millions, est en baisse de -12,6% en organique par rapport à 2022, principalement en raison de la baisse des volumes. Au T4, le chiffre d'affaires net a diminué de -18,9% en organique en raison de la baisse des volumes et des prix.

pour 2023 de €4 880 millions, est en baisse de -12,6% en organique par rapport à 2022, principalement en raison de la baisse des volumes. Au T4, le chiffre d'affaires net a diminué de -18,9% en organique en raison de la baisse des volumes et des prix. L'EBITDA sous-jacent de €1 246 millions pour l'année 2023 est stable (+0,2%) sur une base organique par rapport à une année 2022 record, l’effet prix nets et la baisse des coûts fixes compensant la baisse des volumes. L'EBITDA du T4 2023 est en baisse de -24,5% en organique par rapport au T4 2022, à cause de la baisse des volumes, la baisse des coûts variables compensant l’érosion des prix, tandis que les coûts fixes ont légèrement diminué.

de €1 246 millions pour l'année 2023 est stable (+0,2%) sur une base organique par rapport à une année 2022 record, l’effet prix nets et la baisse des coûts fixes compensant la baisse des volumes. L'EBITDA du T4 2023 est en baisse de -24,5% en organique par rapport au T4 2022, à cause de la baisse des volumes, la baisse des coûts variables compensant l’érosion des prix, tandis que les coûts fixes ont légèrement diminué. Le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies s'élève à €588 millions en 2023, contre €740 millions en 2022.

des activités poursuivies s'élève à €588 millions en 2023, contre €740 millions en 2022. Le Free Cash Flow 1 s’élève à €561 millions en 2023 (+17,3% par rapport à €479 millions en 2022), résultant en un ratio de conversion FCF record de 45,4%, grâce à la forte performance de l'EBITDA et à l'impact positif de la variation du besoin en fonds de roulement.

s’élève à €561 millions en 2023 (+17,3% par rapport à €479 millions en 2022), résultant en un ratio de conversion FCF record de 45,4%, grâce à la forte performance de l'EBITDA et à l'impact positif de la variation du besoin en fonds de roulement. Le ROCE 2 s’établit à 20,4% en 2023, soit -2,5 points de base vs 2022, en raison de la baisse des bénéfices.

s’établit à 20,4% en 2023, soit -2,5 points de base vs 2022, en raison de la baisse des bénéfices. Un bilan solide à fin décembre 2023, en ligne avec la structure de capital cible annoncée en novembre 2023, avec une dette nette sous-jacente de €1,5 milliard, ce qui se traduit par un ratio de levier de 1,2x.

annoncée en novembre 2023, avec une dette nette sous-jacente de €1,5 milliard, ce qui se traduit par un ratio de levier de 1,2x. Un dividende brut total proposé de €2,43 par action , soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 28 mai 2024.

, soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 28 mai 2024. Solvay continue de réduire ses émissions de GES (-19% vs 2021, scope 1 et 2)

(-19% vs 2021, scope 1 et 2) Perspectives 2024: Croissance organique de l'EBITDA sous-jacent de -10% à -20% par rapport à 2023 retraité, Free cash flow de minimum €260 millions (voir page 4 du communiqué de presse pour des informations importantes).





4ème trimestre 12 mois sous-jacent (en millions d’€) 2023 2022 % % organique 2023 2022 % % organique Chiffre d’affaires net 1 131 1 359 -16,8% -18,9% 4 880 5 539 -11,9% -12,6% EBITDA 238 335 -28,8% -24,5% 1 246 1 359 -8,3% +0,2% Marge d’EBITDA 21,1% 24,6% -3,6pp - 25,5% 24,5% +1,0pp - FCF1 8 -19 n.m. 561 479 +17,3% FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 45,4% 36,5% +8,9pp ROCE2 20,4% 22,9% -2,5pp

Philippe Kehren, CEO de Solvay

“Solvay est bien positionné pour entamer son nouveau chapitre. Nous l'abordons avec des objectifs clairs et la détermination de les atteindre.

En 2023, malgré les défis macroéconomiques, nous avons obtenu des résultats de grande qualité et je tiens à exprimer ma gratitude à tous les employés de Solvay pour cette réalisation. Je profite également de cette occasion pour remercier toutes les équipes, tant chez Solvay que chez Syensqo, qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de la scission partielle un succès.

Solvay a déjà commencé à déployer sa nouvelle stratégie, soutenue par une structure de bilan solide et une politique claire de priorisation de l’utilisation du cash généré. Je suis également très satisfait des progrès significatifs que nous réalisons dans notre feuille de route ESG, qui est de la plus haute importance pour la planète, nos communautés, nos clients et notre compétitivité. À l'aube de 2024, l'environnement macroéconomique reste incertain, mais nous envisageons l'avenir avec confiance en déployant notre nouveau modèle opérationnel et en investissant avec soin pour tenir nos promesses.”

Perspectives 2024

Pour l'ensemble de son portefeuille de produits, Solvay s'attend à ce que les niveaux de demande actuels se maintiennent au cours des prochains mois et, par conséquent, à ce que les volumes au S1 2024 soient globalement en ligne avec ceux de S2 2023. À ce stade, il y a peu de visibilité sur le second semestre de l'année, mais certains signes indiquent que la tendance pourrait s'améliorer au second semestre. Solvay s'attend à ce que les prix du carbonate de soude sur l'exercice 2024 soient inférieurs à ceux de l'exercice 2023, conformément à l'environnement de marché actuel, ce qui affectera la marge de l'activité en 2024. Les tendances de prix dans les autres activités de Solvay devraient être plus résilientes d'une année sur l'autre.

La baisse des prix de l'énergie et des matières premières devrait compenser une partie de la pression négative sur le chiffre d'affaires. Plus important encore, Solvay a commencé à mettre en œuvre des initiatives de réduction des coûts qui commenceront à produire des résultats en 2024.

Pour l'ensemble de l'année 2024, Solvay prévoit une croissance organique de l'EBITDA sous-jacent de -10% à -20% par rapport à une base de comparaison élevée en 2023, en particulier au S1. Cela se traduit par une fourchette de €925 millions à €1 040 millions d'euros à un taux de change EUR/USD de 1,10.

La croissance organique de l'EBITDA sous-jacent est calculée à partir d'un EBITDA retraité à €1 154 millions en 2023 (contre un EBITDA publié de €1 246 millions).

Le free cash flow aux actionnaires des activités poursuivies devrait être supérieur à €260 millions, conformément à la priorisation de l’utilisation du cash présentée lors du Capital Market Day en novembre 2023. Il est soutenu par la capacité de Solvay à adapter ses investissements et ses besoins en fonds de roulement afin d'assurer le financement de ses activités et le paiement des dividendes tout en maintenant intacte la solidité de son bilan.

Solvay continue à être pleinement engagé dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique et reconfirme ses objectifs pour 2028 tels que communiqués lors du Capital Markets Day de novembre 2023.

1 Free cash flow (FCF) est le cash disponible pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies.

2 ROCE calculé avec le capital employé comme moyenne de la situation au début et à la fin de l'année (en utilisant les informations pro forma pour 2022 et 2021) au lieu de la moyenne de la situation à la fin des 4 derniers trimestres..

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures et en nettoyant et protégeant nos habitations. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.





