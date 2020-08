SOLVAY : a levé un emprunt obligataire hybride perpétuel de 500 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solvay a placé un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 million d'euros, destiné adresser les besoins généraux du groupe, y compris le remboursement éventuel d'autres dettes. La nouvelle obligation hybride de 500 million d'euros a une échéance perpétuelle avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 et paiera un coupon fixe de 2,5 % (avec un rendement correspondant à 2.625 %) jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite.Les obligations seront de rang inférieur à toutes les dettes de premier rang et seront comptabilisés en capitaux propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS. L'obligation hybride bénéficiera d'un traitement de 50% en “capitaux propres” par les agences de notation Moody's (“panier C”) et S&P (“contenu intermédiaire en capitaux propres”).Parallèlement, Solvay a lancé une offre de rachat sur l'intégralité de son emprunt hybride perpétuel de 500 millions d'euros avec une première date de remboursement en juin 2021, et qui porte un taux de 5,118%.Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay, a commenté : "Le témoignage de la confiance de nos investisseurs s'est manifestée par plus de 3 milliards d'euros de demande dans le cadre de notre émission de 500 millions d'euros avec un coupon de 2,5 %, un plus bas historique pour Solvay. "