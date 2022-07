Solvay : 8ME pour protéger les salariés de l'inflation

Solvay a annoncé aujourd'hui provisionner la somme de 8 millions d'euros afin de compléter les revenus de ses salariés les plus touchés par la forte inflation.



Solvay distribuera une prime exceptionnelle aux employés dont les revenus sont proportionnellement les plus touchés, à savoir les ouvriers, le personnel et les employés et cadres de niveau inférieur situés dans les pays à forte inflation dans lesquels les salariés ne bénéficient pas de la protection des lois nationales.



'L'inflation et l'impact significatif qu'elle a sur nombre de nos employés dans le monde nous ont incités à cette mesure. Chez Solvay, nous prenons soin de nos collaborateurs et sommes intervenus à plusieurs reprises dans le passé pour les protéger des difficultés', a déclaré Ilham Kadri, directeur général de Solvay.



Le groupe affirme mettre l'accent sur 'le capitalisme responsable et la préservation du bien-être des salariés'.



