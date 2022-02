Solvay : Earnings Document

Outre les comptes IFRS, Solvay présente également d'autres indicateurs de performance afin de fournir une indication plus cohérente et comparable de la performance financière sous-jacente et de la situation financière du Groupe, ainsi que des flux de trésorerie. Ces indicateurs offrent une vision équilibrée des activités du groupe et sont jugés utiles par les investisseurs, les analystes et les agences de notation de crédit, dans la mesure où ils fournissent des informations pertinentes sur la performance, la position ou les flux de trésorerie passés ou futurs du groupe. Ces indicateurs sont généralement utilisés dans le secteur dans lequel Solvay opère et constituent donc une aide utile pour les investisseurs qui souhaitent comparer la performance du groupe à celle de ses pairs. Les indicateurs de performance sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir compte des impacts non cash de l'Allocation du Prix d'Acquisition (PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS, mais traitées comme de la dette dans les états sous-jacents, pour des dépréciations d'actifs et pour d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la déformation de l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe. Sauf indication contraire, les commentaires sur les résultats présentés en pages 3 à 12 se réfèrent aux onnées sur une base sous-jacente.

"L'année 2021 marque une nouvelle année de progrès pour la transformation de Solvay. Nous sommes sortis renforcés sur tous les fronts: notre gestion des prix, notre profitabilité, notre génération de liquidités et notre rentabilité en témoignent. Nous avons été confrontés à de nombreux défis et avons su surmonter avec succès la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et les turbulences rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement. Nous continuons à bâtir notre réussite sur des fondations solides, et je suis confiante dans la capacité du Groupe à tenir ses objectifs. Le dévouement de nos équipes, les progrès que nous réalisons au service de nos clients ainsi que nos investissements récents nous mettent en bonne position pour atteindre une croissance supérieure dans les années à venir."

En octobre 2021, Solvay a annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de scope 1 et 2 avant 2040 pour toutes les activités à l'exception du carbonate de soude et avant 2050 pour le carbonate de soude. Par conséquent, nous avons porté l'objectif pour les émissions de gaz à effet de serre de -26% à -30%, par rapport à la référence 2018. L'objectif scope 3 doit répondre au critère des 2°C de l'initiative Science Based Targets. Une initiative stratégique a également été lancée en 2021 pour stimuler les avancées auprès des fournisseurs en 2021. Le Groupe poursuivra son effort dans cette direction au-delà de 2030 dans le cadre de sa vision de neutralité carbone.

Depuis 2019, Solvay s'est engagé dans un programme de durabilité - le Solvay One Planet, qui fait partie intégrante de sa stratégie G.R.O.W. et de la raison d'être d'entreprise. Structuré autour de trois piliers: le climat, les ressources et une vie meilleure, Solvay One Planet est une feuille de route permettant la création de valeur partagée pour tous. Solvay a fait de nouvelles avancées sur ce chemin en 2021, en accélérant ses efforts pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes, notamment en protégeant les plus vulnérables pendant la pandémie, en fixant des objectifs environnementaux plus ambitieux et en établissant des partenariats pour permettre l'économie circulaire. Le tableau ci-dessous présente une mise à jour des progrès de Solvay en la matière.

Les émissions de GES ont été réduites de -14% à périmètre constant entre 2018 et 2021, dont -11% liés à des améliorations structurelles et -3% à des niveaux de production plus faibles. Dans le cadre de sa transition énergétique, Solvay a identifié 36 projets de réduction des émissions, 21 projets sont déjà déployés. Ceux-ci représentent une réduction de 2,5 mégatonnes de CO2 par an, soit l'équivalent du retrait de 1,4 million de voitures de la circulation.

L'utilisation du charbon pour la production d'énergie est déjà en cours avec son abandon progressif dans deux usines de carbonate de soude en Europe. En 2020, Rheinberg en Allemagne a commencé

substituer le charbon à la biomasse, réduisant ainsi les émissions totales du groupe de -4% d'ici 2025. Plus récemment, le site de Dombasle, en France, a aussi substitué le charbon par des combustibles dérivés des déchets (RDF), ce qui a permis de réduire encore de 2% les émissions totales du groupe d'ici 2024. Actuellement, en 2022, Solvay franchit la première étape pour réduire l'utilisation du charbon dans sa plus grande usine européenne de carbonate de soude à Devnya, en Bulgarie, en convertissant une chaudière à la biomasse. Tous ces projets génèrent des rendements supérieurs à 15% et contribuent à réduire les risques liés à nos activités.

Solvay a également diminué sa pression sur la biodiversité de -24% par rapport à 2018 selon la méthodologie ReCiPe (réduction de la pression sur l'acidification terrestre, le climat, l'eutrophisation de l'eau, l'écotoxicité marine). La tendance générale est pleinement alignée sur les objectifs 2030, une partie de ces progrès étant liée à des améliorations méthodologiques. En 2021, le site de Paulinia au Brésil a reçu le certificat Gold du Wildlife Habitat Council (WHC) et nos efforts de restauration de la carrière de Cuchia en Espagne ont également été reconnus.

Les progrès de Solvay en matière de climat ont récemment été reconnus par le CDP ("Carbon Disclosure Project"), qui a relevé la note de Solvay de B à A-, ce qui correspond à la catégorie des leaders et est supérieur à la moyenne du secteur chimique (B).

Ressources

En 2021, la proportion des ventes provenant de solutions durables s'est améliorée de +1 point de pourcentage, reflétant en grande partie la réduction de l'impact environnemental dans la production au sein des Polymères spéciaux et des Peroxydes, l'acquisition de nouvelles activités agricoles et la requalification de certaines solutions pour les revêtements.

En ce qui concerne la circularité, le partenariat tripartite de Solvay avec Veolia et Renault visant à établir une source d'approvisionnement durable pour les matières premières stratégiques des batteries est en bonne voie. Le processus hydrométallurgique visant à extraire et purifier le cobalt, le lithium et le nickel des cellules de batteries de Veolia en fin de vie s'est avéré concluant. Le projet passe maintenant à la phase d'ingénierie pour la construction d'une usine pilote.

L'innovation pour développer des solutions plus durables est un processus continu pour les équipes de Solvay, qui collaborent avec leurs partenaires et leurs clients pour anticiper les besoins futurs et identifier les exigences de performance plus élevées pour les nouvelles technologies. Par exemple, des solutions pour la prochaine génération de technologies de batteries sont en cours de développement avec une feuille de route claire (batterie Gen 3 et batterie à l'état solide Gen 4). Solvay est le précurseur en Europe pour cette nouvelle technologie, et nous investissons dans une usine pilote la plus avancée d'Europe. Toujours sur le marché automobile, Solvay s'est associé à Bridgestone et Arlanxeo pour lancer TECHSYN, une nouvelle plateforme technologique pour les pneus qui réduit la consommation globale de carburant et les émissions de CO2 tout en améliorant le kilométrage parcouru. Dans le domaine de la consommation, les clients plébiscitent Solvay pour son innovation Actizone™ - une technologie unique de désinfection antimicrobienne de longue durée - qui est maintenant commercialisée.

En 2021, les prélèvements d'eau douce de Solvay sont restés stables par rapport à 2020 (+1 Mm3), malgré une croissance organique des ventes de 17%.

En 2021, Solvay a également atteint son objectif de réduction des déchets industriels non valorisables de -30%, bien avant l'échéance de 2030. Une grande partie de cet objectif a été réalisée grâce à la valorisation des déchets, qui consiste à réutiliser, recycler, ou composter les déchets et les transformer en nouveaux produits. Citons par exemple, la réutilisation des déchets pour la fabrication de ciment, la transformation des boues d'épuration en briques pour la construction et un meilleur suivi des données relatives à la gestion des déchets.