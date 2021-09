Solvay : SOLVAir Marine implémenté sur un ferry

Solvay annonce que suite à un essai concluant, son système de traitement sec des gaz d'échappement SOLVAir Marine sera implémenté à tous les moteurs du ferry de transport de passagers Piana de La Méridionale, en étroite collaboration avec Andritz.



Ce nouveau système permettra à La Méridionale de se conformer à la réglementation 2020 de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour la réduction des émissions d'oxydes de soufre (SOx) et facilitera l'élimination de 99,9% des particules fines.



La solution SOLVAir Marine sera étendue à tous les moteurs du ferry en novembre 2021, avec des essais en mer prévus en février 2022. L'équipe SOLVAir Marine travaille également sur une solution d'élimination '3 en 1' des SOx, NOx et PM.



