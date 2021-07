Solvay : aide financière face aux inondations

Suite aux inondations meurtrières en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, Solvay annonce une aide financière via son Fonds de solidarité Solvay, créé pour soutenir les victimes de la crise du Covid-19 ou de toute autre pandémie ou catastrophe naturelle.



Ce fonds interviendra ainsi à hauteur de deux millions d'euros pour soutenir les familles, les services de secours d'urgence et les ONG. Le groupe de chimie organise également du travail bénévole dans les zones concernées, grâce à un appel aux volontaires.



