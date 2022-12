Solvay : annonce la certification de son usine de Zhangjiagang

Solvay annonce que son usine de Zhangjiagang en Chine a été certifiée selon le régime de bilan massique du système International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS pour la fabrication de Fentamine DMAPA1 UP bio-circulaire.Le Fentamine est essentiel pour la fabrication de la gamme de tensioactifs Mirataine, qui sont utilisés dans plusieurs applications domestiques, d'hygiène et de beauté, allant des liquides vaisselle aux nettoyants de surface, des shampooings aux produits de lavage corporel.' La demande des consommateurs pour des ingrédients naturels dans leurs produits d'hygiène a conduit à une collaboration avec les marques pour les aider à minimiser leur consommation de matières premières fossiles et à réduire leur empreinte carbone ', explique Jean-Guy Le Helloco, Business Vice President, Home and Beauty Care chez Solvay.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.