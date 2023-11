Communiqué de presse

Solvay annonce la composition du Conseil d'Administration de la future société autonome SYENSQO

Un Conseil d’Administration diversifié et expérimenté, composé de dirigeants de qualité qui garantiront la bonne exécution de la stratégie visant une croissance et une création de valeur supérieures

Les nominations seront effectives à l’issue du du processus de séparation

Bruxelles, 3 novembre, 2023

Solvay annonce la composition du futur Conseil d'Administration de SYENSQO, qui prendra ses fonctions dès la séparation effective de Solvay en deux sociétés autonomes – SOLVAY et SYENSQO – prévue en décembre 2023.





Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir réuni un groupe d'administrateurs hautement qualifiés. Ils apportent une vaste expérience - en matière de leadership, d'innovation, de vision globale et d’expertise institutionnelle - pleinement alignée avec la raison d’être de l’entreprise. Leur regard novateur et leur détermination favoriseront la création d’une valeur actionnariale supérieure. Je suis convaincu que ce Conseil d'Administration collaborera efficacement avec l'équipe dirigeante, ce qui promet à SYENSQO un avenir prometteur, alimenté par l’innovation et l’attention portée à nos clients. La société sera en bonne position pour la découverte et la commercialisation de technologies révolutionnaires qui repousseront les limites du possible dans les domaines des matériaux et des applications destinés au grand public."





Rosemary Thorne, future Présidente du Conseil d'Administration de SYENSQO, a déclaré : « Solvay a toujours été à l'avant-garde de l'industrie depuis sa création, animée par une passion pour le progrès humain. Je tiens à remercier Nicolas Boël qui a contribué à ce succès au cours de ses douze années de présidence. La composition du présent Conseil témoigne d’une forte volonté de diversité, d'inclusion internationale et de la globalisation, et est représentative de l’implantation de nos clients. Le Conseil inclut 7 nationalités, 60% de femmes et une administratrice basée aux États-Unis - avec des dizaines d’années d’expérience dans la gouvernance, les finances, l'industrie, l'innovation, la durabilité et la gestion des talents. La combinaison de leurs compétences répond aux besoins de la future SYENSQO. Je me réjouis d’ores et déjà de travailler en étroite collaboration avec mes collègues administrateurs afin de tirer le meilleur parti des nombreuses opportunités que nous entrevoyons et de créer les technologies et les solutions pour un monde plus durable.”





Dr Ilham Kadri, future CEO et membre du Conseil d'Administration de SYENSQO, a ajouté : « Je suis impatiente de commencer à travailler avec Rosemary Thorne et l’ensemble des membres de ce Conseil. Il est représentatif de toute la diversité qui caractérise notre société. Et c'est aussi avec émotion et gratitude que j’évoque le mandat de Nicolas Boël. Sous sa direction avisée, la collaboration harmonieuse entre le Comité exécutif de Solvay et le Conseil d'Administration nous a permis, à mon équipe et à moi-même, de réinventer le Groupe, d’atteindre une performance financière exceptionnelle et de concrétiser les ambitieux objectifs 'One Planet', posant ainsi les bases de la création de deux sociétés autonomes et ouvrant par là-même à SYENSQO la voie vers un avenir de croissance et de création de valeur supérieures."





Le Conseil d’Administration de SYENSQO sera composé de 10 membres, dont 6 membres indépendants, 3 membres représentant l'actionnaire de référence, Solvac, et la CEO de la société. Ils possèdent une expertise approfondie en matière d’activités de spécialité, à l'international, dans la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise, la finance et les technologies propres.





Les personnes suivantes siégeront au Conseil d'Administration de SYENSQO :





Rosemary Thorne, 71 ans, sera présidente indépendante du Conseil d'Administration de SYENSQO, ainsi que présidente du Comité des finances. Elle est actuellement administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration de Solvay, nommée en 2014, et présidente du Comité d'audit. Elle est également Administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration de Merrill Lynch International (Royaume-Uni), une filiale à part entière de la Bank of America, où elle occupe le poste de présidente du Comité d'audit. Rosemary Thorne possède des décennies d'expérience en leadership financier dans divers secteurs. Elle a précédemment exercé les fonctions de Directrice financière chez J. Sainsbury, la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni à l'époque, Bradford & Bingley et Ladbrokes. Rosemary Thorne a également siégé en tant qu'Administratrice indépendante au sein des Conseils d'Administration de Royal Mail Group, Cadbury Schweppes, Santander UK, First Global Trust Bank et Smurfit Kappa Group.





Dr. Ilham Kadri, 54 ans, sera Chief Executive Officer et membre du Conseil d'Administration de SYENSQO. Elle est actuellement CEO et présidente du Comité exécutif de Solvay. Mme Kadri a mené avec succès la transformation de Solvay, en assurant une croissance à deux chiffres de l'EBITDA et 18 trimestres consécutifs de liquidités positives, en réduisant le bilan et en promouvant un engagement supérieur du personnel. Elle est membre indépendante du Conseil d'Administration de A.O. Smith et de L'Oréal. Elle est active dans des organisations à but non lucratif, en tant que présidente du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), membre du Comité directeur de la Table ronde européenne des industriels (ERT) et membre permanent du Conseil international des affaires (WEF) du Forum économique mondial. Mme Kadri possède une vaste expérience du leadership dans diverses industries sur quatre continents et dans des multinationales industrielles de premier plan, notamment Shell, UCB, Huntsman, Dow et Sealed Air. Avant de rejoindre Solvay, elle a été CEO et présidente de Diversey aux États-Unis, où elle a conduit l'entreprise vers la rentabilité, puis l'a scindée en créant une entité indépendante revendue à Bain Capital. Elle a créé deux fondations à but non lucratif : le Fonds de solidarité Solvay en Belgique en 2020, qui a soutenu plus de 7 000 familles touchées par Covid-19 et des catastrophes naturelles ; et le réseau ISSA Hygieia en 2015 aux États-Unis, pour aider les femmes dans l'industrie du nettoyage. Elle a reçu deux doctorats honoris causa de l'université EWHA en Corée et de l'université de Namur en Belgique.





Julian Waldron, 59 ans, sera directeur indépendant et président du Comité d'audit. Il est actuellement président exécutif adjoint du groupe privé Albea, une entreprise mondiale d'emballage de produits de beauté et de soins qui exploite 35 sites en Europe, en Asie et en Amérique. M. Waldron a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés cotées de premier plan dans les secteurs de l'industrie, de la technologie et des services et apporte une grande expertise en matière de finances et d'opérations commerciales. Avant de rejoindre Albea en 2022, il a été directeur financier de Suez pendant trois ans, après avoir été directeur financier puis directeur des opérations de Technip. Il a commencé sa carrière chez UBS Warburg où il a passé 14 ans. M. Waldron a également été membre indépendant du Conseil d'Administration et président des finances, des risques et des investissements chez Carbon Clean, une société privée de capture du carbone qui se consacre à l'atteinte de l'objectif " net zéro ".





Heike Van de Kerkhof, 60 ans, sera directrice indépendante et présidente du Comité de nomination. Elle siège actuellement au Conseil d'Administration d'OCI N.V. Mme Van de Kerkhof possède plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz et des matériaux, ayant occupé de nombreux postes de direction dans le monde entier. De 2020 à 2023, elle a été directrice générale d'Archroma Management, une entreprise mondiale de produits chimiques spécialisés. Au cours de son mandat, elle a mené à bien l'acquisition de l'activité Textile Effects de Huntsman. Avant de rejoindre Archroma, Mme Van de Kerkhof a été vice-présidente des lubrifiants pour l'hémisphère occidental chez BP et a occupé des postes chez Castrol, The Chemours Company et Neste Corporation. Elle a également occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de DuPont pendant 18 ans.

Matti Lievonen, 64 ans, sera administrateur indépendant et président du Comité des rémunérations. Il est actuellement administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration de Solvay, nommé en 2017. M. Lievonen est un dirigeant reconnu dans les secteurs de l'énergie, de la sylviculture, de l'électricité et de l'automatisation, qui a fait ses preuves en dirigeant des entreprises dans le cadre de la transition climatique. Pendant plus de dix ans, jusqu'en 2018, il a été président-directeur général de Neste Corporation, un leader mondial dans le domaine des carburants renouvelables et des produits chimiques de nouvelle génération. Pendant son mandat chez Neste, M. Lievonen a promu avec succès le développement de carburants propres ainsi que la stratégie de bioéconomie de la Finlande en faisant progresser les carburants renouvelables pour le transport. Il s'est également impliqué dans des organisations telles que Fortum Board, SSAB, Nynäs AB, Ilmarinen et la HE Finnish Fair Foundation. Jusqu'en 2021, M. Lievonen était également président du Conseil d'Administration de Fortum. Reconnu pour son leadership et son expertise remarquables, il a reçu en 2016 un doctorat honorifique en technologie de l'école de technologie de l'université d'Aalto.

Dr. Françoise de Viron, 68 ans, administratrice non-indépendante, exercera les fonctions de présidente du Comité ESG et de vice-présidente du Conseil d'Administration. Elle est actuellement membre du Conseil d'Administration de Solvay, nommée en 2013. Françoise de Viron est une universitaire respectée et possède une vaste expérience en innovation, en recherche et développement (R&D) et en recherche qualitative. Elle est Professeur Émérite à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation ainsi qu'à la Louvain School of Management de l'UC Louvain (UCL) en Belgique. Elle a été membre académique de divers groupes de recherche à l'UCL. Françoise de Viron a précédemment occupé le poste de présidente de l'AISBL EUCEN, le Réseau européen de l'éducation continue universitaire. De 1985 à 2000, elle était chargée du développement d'applications d'intelligence artificielle chez Tractebel S.A. (aujourd'hui Tractebel-Engie).





Roeland Baan, 66 ans, sera administrateur indépendant. Il occupe actuellement les fonctions de président et directeur général de Topsoe, un fournisseur leader, détenu en privé, de technologies d'énergie propre et de pétrochimie. Il est également Président du Conseil de surveillance de SBM Offshore NV. Roeland Baan possède une vaste expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les fusions et acquisitions, le développement commercial et la gestion des opérations. Avant de rejoindre Topsoe en 2020, il était président et directeur général d'Outokumpu et a occupé plusieurs postes de direction au sein d'organisations mondiales telles qu'Aleris International, ArcelorMittal et SHV NV. Il a passé plus de 16 ans dans divers rôles à travers le monde chez Shell, vivant en Amérique du Sud, en Afrique et au Royaume-Uni.





Édouard Janssen, 45 ans, sera administrateur non indépendant. Il est actuellement membre du Conseil d'Administration de Solvay, depuis sa nomination en 2021. Plus tôt cette année, il a été nommé directeur financier du Groupe D’Ieteren, un leader européen dans les services de distribution automobile. Édouard Janssen est également membre du Conseil d'Administration de Financière de Tubize et Union Financière Boël, des sociétés à capital privé, ainsi que cofondateur et président de Trusted Family. Édouard Janssen est actif dans le domaine académique en tant que vice-président du Conseil consultatif international de la Solvay Brussels School of Economics and Management, et en tant que membre du conseil consultatif de l'INSEAD HGIBS. Il apporte son expertise en finance, stratégie, entrepreneuriat, gestion d'entreprise, planification et marketing. Il a occupé le poste de vice-président chargé de la stratégie et des fusions et acquisitions chez Solvay entre 2019 et 2021, et était auparavant directeur général pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, basé aux États-Unis, au sein de la Global Business Unit Aroma Performance de Solvay.





Dr. Marie Meaney, 51 ans, sera administratrice non indépendante. Elle est actuellement membre du Conseil d'Administration et du Comité d'audit de Groupe Bruxelles Lambert SA. Elle siège également au Conseil d'administration et au Comité de rémunération de Beamery, une entreprise privée de gestion des talents. Elle est membre du Conseil d'Administration et du Comité financier d'Imperial College à Londres. Marie Meaney apportera son expertise en stratégie, fusions-acquisitions et gestion du changement, qu'elle a acquise au cours d'une carrière de 24 ans chez McKinsey. Elle a été associée principale, a siégé au Conseil des actionnaires de McKinsey et a dirigé la pratique mondiale de l'organisation de McKinsey.





Nadine Leslie, 60 ans et basée aux Etats-Unis d’Amérique, exercera la fonction d’administratrice indépendante. Elle est actuellement membre du Conseil d'Administration de Provident Financial Services, ainsi que directrice non exécutive de Seven Seas Water Corporation, une entreprise multinationale spécialisée dans le traitement de l'eau et des eaux usées. Elle siège également au Conseil d'Administration de Hackensack Meridian Health Network et est également consultante stratégique pour la société d'ingénierie civile T&M Associates. Au cours de sa carrière de 22 ans chez Suez, Nadine Leslie a occupé plusieurs postes de direction, le dernier étant celui de directrice générale de Suez Amérique du Nord, jusqu'en 2022. Auparavant, elle a été vice-présidente exécutive de la santé et de la sécurité.









La séparation reste soumise à l’approbation des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Le conseil d'administration actuel de Solvay reste en place jusqu'à la fin du processus de séparation.

