Communiqué de presse

Information réglementée

Information privilégiée

Solvay annonce le Comité Exécutif de la future société autonome SYENSQO

Un Comité Exécutif de grande qualité cumulant une expérience longue de plusieurs décennies dans le développement de matériaux avancés et divers secteurs industriels. Avec une vision innovante, l’objectif est de faire croître les activités à un un rythme dépassant celui du marché afin de générer des rendements supérieurs

Les nominations seront effectives à l’issue du processus de séparation

Bruxelles, 3 novembre, 2023

Solvay annonce le futur Comité Exécutif de SYENSQO, qui prendra ses fonctions dès la séparation effective de Solvay en deux sociétés autonomes – SOLVAY et SYENSQO – prévue en décembre 2023.





Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay, a déclaré : « La disruption et l’innovation sont les fondations sur lesquelles Solvay s’est construit. L'annonce de ce jour s’inspire de cet héritage. L'équipe dirigeante de la future SYENSQO est de grande qualité, de niveau international, passionnée par l'exploration de nouvelles frontières afin de proposer les solutions scientifiques et technologiques les mieux adaptées à la transition vers un monde décarboné. Cette équipe solide réunit aussi bien des talents exceptionnels venant de Solvay que des leaders issus d’autres industries, apportant de nouvelles perspectives, prêts à relever de nouveaux défis scientifiques, mais aussi en matière de croissance et d’innovation. Je suis convaincu qu'ils perpétueront les valeurs prônées par mon ancêtre Ernest Solvay lorsqu'il rassemblait les esprits scientifiques les plus brillants de son époque pour accélérer le progrès et chercher des solutions aux questions pressantes du monde, dès 1911, avec la première Conférence Solvay de Physique. »





Dr. Ilham Kadri, CEO actuelle de Solvay et future CEO de SYENSQO, a déclaré : « Solvay a su se réinventer par le passé tout en restant à la pointe de la technologie, toujours animé par une passion pour le progrès humain et générant une performance supérieure. Depuis ma prise de fonction en 2019, nous avons pris des mesures audacieuses visant à libérer le potentiel du Groupe. Nous avons œuvré à le rendre plus durable et plus rentable, tout en restant fidèles à sa mission fondatrice, le progrès humain. La collaboration harmonieuse entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration a permis la mise en place de ces mesures audacieuses - et je suis profondément reconnaissante envers Nicolas Boël pour les liens forts que nous avons noués alors que nous réinventions Solvay. A présent, je suis honorée de poursuivre le chemin en tant que CEO de SYENSQO. Avec une équipe de haut niveau, composée de talents ayant des décennies d'expérience dans les secteurs des matériaux avancés et de l'industrie, SYENSQO sera à la pointe de l'innovation et de la durabilité, accompagnant nos clients dans l’exploration de l'avenir de la science. Ensemble, nous développerons de nouvelles solutions visant à résoudre leurs défis en termes de développement durable, tout garantissant une performance supérieure à celle du marché.”





L'innovation au service du client sera au cœur de la mission de SYENSQO. Les deux segments d’activités - ‘Materials’ et ‘Consumer & Resources’ - visent à tirer parti de nouvelles opportunités pour renforcer encore nos positions de leader. SYENSQO fera croître ses capacités d’innovation grâce à ses quatre plateformes de croissance: les batteries, l'hydrogène vert, les composites thermoplastiques ainsi que les matériaux renouvelables et la biotechnologie. Les activités de SYENSQO ont généré environ 7,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022.





Les activités de SYENSQO seront organisées en Global Business Units dirigées par des professionnels de grande qualité, à savoir Michael Radossich (Consumer & Resources), Peter Browning (Specialty Polymers) et Rodrigo Elizondo (Composite Materials). Ils rapporteront directement à la CEO. La société fonctionnera selon le modèle de leadership multi-centres - Amérique du Nord, Europe et Asie - et reflétera la portée géographique équilibrée de ses activités ainsi que sa proximité avec les clients. En Amérique du Nord, la région la plus importante en termes de chiffre d’affaires, Mike Finelli est nommé Chief North America Officer et endossera également le rôle de Chief Innovation Officer. En Asie, Dr. Chen Pu est nommé Chief Asia Officer, parallèlement à ses fonctions actuelles. La CEO sera basée dans le troisième centre, l'Europe.





Les personnes suivantes feront partie de l'Executive Leadership Team de SYENSQO :





Dr. Ilham Kadri, actuellement CEO et Présidente du Comité Exécutif de Solvay, exercera les fonctions de Chief Executive Officer. Ilham Kadri a dirigé avec succès le développement de Solvay depuis 2019, en réalisant une croissance à deux chiffres de l’EBITDA et 18 trimestres consécutifs de liquidités positives, en réduisant l’endettement du bilan et en favorisant un meilleur engagement des employés. Au cours de son mandat, elle a établi la raison d’être de la société; mené la stratégie G.R.O.W. et atteint ses objectifs avec deux ans d'avance. Elle a lancé le programme de développement durable ‘Solvay One Planet’, qui a surpassé ses objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par l'Accord de Paris. Ilham Kadri possède une vaste expérience en leadership dans divers secteurs et sur quatre continents, au sein de grandes multinationales industrielles telles que Shell, UCB, Huntsman, Dow et Sealed Air. Avant de rejoindre Solvay, elle a été CEO et présidente de Diversey aux États-Unis, où elle a conduit l'entreprise vers la rentabilité, puis l'a scindée en créant une entité indépendante revendue à Bain Capital. Elle est membre indépendante du conseil d'administration d'A.O. Smith et de L'Oréal.

Ilham Kadri est également active au sein d'organisations à but non lucratif, en tant que présidente du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), membre du comité de pilotage du European Round Table of Industrialists (ERT), ainsi que membre permanent de l’International Business Council du World Economic Forum (WEF).





Christopher Davis, qui a récemment occupé le poste de Chief Financial Officer et Chief Sustainability Officer chez Orica Limited, occupera le poste de Chief Financial Officer. Il apporte plus de 20 ans d'expérience en leadership et en gestion au sein de grandes multinationales complexes dans les secteurs des ressources naturelles et de l'exploitation minière, de l'industrie et de la chimie. Avant de rejoindre Orica en 2013, Christophe Davis a occupé plusieurs postes de direction chez Anglo American PLC, notamment Chairman & CEO du Scaw Metals Group, CFO du Scaw Metals Group et Head of Business Analysis and Reporting chez Anglo Platinum Limited. Il possède une vaste expérience en fusions et acquisitions et a supervisé plusieurs transactions financières importantes et complexes. Christophe Davis a une longue expérience dans l’amélioration de performances financières et de renforcement de bilans. Il a également dirigé la mise en œuvre des aspects financiers de SAP dans plus de 50 pays. Chez Orica, Christophe Davis a élaboré et mis en œuvre une stratégie et une feuille de route de durabilité visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





Hervé Tiberghien, qui occupe le poste de Chief People Officer et membre de l'Executive Leadership Team de Solvay depuis 2019, occupera le poste de Chief Operations Officer. Chez Solvay, il a été chargé de bâtir une culture inclusive au sein de l'organisation, tout en se concentrant sur la croissance individuelle et organisationnelle. Il possède une solide expérience à la fois en ressources humaines et en opérations industrielles, et a précédemment occupé plusieurs postes opérationnels et en ressources humaines au sein de PPG Industries, notamment ceux de Chief Human Resources Officer et Vice President of Human Resources. Ses postes précédents dans l'industrie comprennent celui de Director of Industrial Coatings facilities pour PPG en EMEA, ainsi que les postes de Quality Director et de Plant Director pour les opérations de fabrication de vitres automobiles chez AGC en Belgique.





Joëlle Boxus, auparavant Chief Human Resources chez AkzoNobel, exercera les fonctions de Chief People Officer. Chez AkzoNobel, elle a mis à jour les programmes de gestion des ressources humaines et les stratégies de prestation de services, renforcé la prise de décision organisationnelle et les approches visant à stimuler la croissance à l'échelle de l'entreprise. Avant cela, elle a été Chief Human Resources Officer chez Etex, un fabricant mondial de matériaux de construction, de 2018 à 2020. Elle a également occupé plusieurs postes chez AkzoNobel et a dirigé la branche des ressources humaines lors d’une scission de l’entreprise, avant de devenir Chief Human Resources Officer de la nouvelle société (Nouryon). Joëlle Boxus a également occupé des postes de direction en ressources humaines chez Cargill, où elle a passé une grande partie de son temps en Afrique et en Asie au sein de la division Cocoa & Chocolate, ainsi que chez Kraft Foods, où elle a joué un rôle clé dans l'intégration des activités Biscuit de Danone.





Marc Chollet, directeur de la stratégie et membre de l'équipe de direction de Solvay depuis 2021, occupera le poste de directeur de la stratégie. Il a joué un rôle déterminant dans la mise à niveau du portefeuille d'activités du Groupe, en pilotant plus de 100 opérations de fusions-acquisitions. Il a rejoint Solvay lors de l'acquisition de Rhodia en 2011, où il était directeur général adjoint de la stratégie, du marketing et des ventes depuis 2007 et membre du comité exécutif. Avant cela, M. Chollet a dirigé plusieurs entreprises régionales du groupe Rohm & Haas dans les domaines de l'agrochimie, du plastique et des additifs de revêtement. M. Chollet a commencé sa carrière chez Lesieur Alimentaire au sein du département de développement commercial international avant d'être nommé chef de division, puis directeur du développement international et membre du Conseil d'Administration de la division Biens de consommation du groupe Eridania Beghin-Say.





Marc Rollinger, précédemment directeur juridique de Stellantis, occupera le poste de directeur juridique. En poste depuis 2013, il a mené à bien l'acquisition d'Opel/Vauxhall par PSA en 2017 et la fusion avec Fiat Chrysler en 2021. Avant de rejoindre Stellantis, il a été directeur juridique chez Sodexo de 2009 à 2013, et chez Lafarge de 2003 à 2009, dans des fonctions juridiques et de développement. Il a été directeur juridique adjoint (fusions et acquisitions) chez Rhodia de 2000 à 2003. M. Rollinger a commencé sa carrière chez Cleary, Gottleib, Steen & Hamilton aux États-Unis et en Europe. Il est diplômé de Yale (B.A.) et de Harvard (J.D.) et membre du barreau de New York.





La séparation reste soumise à l’approbation des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Jusqu'à ce que la séparation soit complète, le Dr Ilham Kadri reste CEO et Karim Hajjar restera directeur financier de Solvay.

