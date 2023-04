Solvay annonce tenir son Assemblée Générale annuelle de 2023





Bruxelles, 7 avril, 2023 - 17:45 CEST

Solvay a annoncé aujourd'hui la publication des documents relatifs à sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 9 mai 2023 à Bruxelles, à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à cette assemblée sont désormais disponibles sur www.solvay.com.

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions, notamment l'approbation des états financiers pour l'exercice 2022.

Le Conseil proposera également d'approuver un dividende brut total de 4,05 € par action, au regard de la performance financière record de Solvay, avec 3,2 milliards d'euros d'EBITDA sous-jacent, 1,1 milliard d'euros de free cash flow (reflétant l'augmentation des bénéfices, l'expansion des marges et la discipline du fonds de roulement) et un niveau record de ROCE.

Les actionnaires seront également invités à renouveler les mandats suivants du Conseil d'administration :

Le renouvellement du mandat, pour une période de quatre ans, de Mme Marjan Oudeman, administratrice indépendante et membre du Comité d'Audit.

Le renouvellement du mandat, pour une période d'un an, de Mme Rosemary Thorne, en tant qu'administratrice indépendante et présidente du Comité d'Audit, afin d'assurer une transition en douceur de ses fonctions au sein du conseil d'administration.

Le mandat de M. Charles Casimir-Lambert, membre du Conseil d'administration depuis 2007 et membre actif du Comité des Finances, expire à l'issue de la présente Assemblée.

Par ailleurs, Solvay annonce la démission de Mme Laurence Debroux en tant qu'administratrice, avec effet à l'issue de cette même Assemblée, entièrement motivée par les exigences accrues et concurrentes de son temps, qui l'empêcheront de contribuer pleinement en tant que membre du Conseil d'Administration à l'avenir.

Au nom du Conseil d'administration, le Président Nicolas Boël exprime sa sincère gratitude pour le dévouement et le travail assidu de M. Casimir-Lambert et prend acte de la décision de Mme Laurence Debroux, tout en la remerciant pour sa contribution.

En conséquence, le Conseil d'administration sera composé de 13 membres dont 9 sont des administrateurs indépendants et 6 des femmes.

Information pratique:

Seuls les actionnaires de Solvay SA officiellement enregistrés comme tels le 25 avril 2022 à 12h00 CEST auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale du 9 mai, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée.

L'Assemblée sera organisée de manière hybride, à la fois en personne et virtuellement. Les actionnaires peuvent participer physiquement à l'assemblée. Ils peuvent également exercer leurs droits en donnant une procuration ou en participant et en votant en direct de manière virtuelle et interactive via la plateforme AGM+ de Lumi (www.lumiconnect.com). Des détails supplémentaires sont disponibles dans l'avis de convocation disponible sur www.solvay.com.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée, que ce soit en personne ou par voie numérique, doivent déclarer leurs intentions au plus tard le 3 mai 2023. Toutes les questions peuvent être adressées à ag.solvay@solvay.com au plus tard le 3 mai 2023.

Visitez la page dédiée à l'Assemblée Générale des actionnaires pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les méthodes de vote.