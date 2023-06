Solvay : augmente sa capacité de production aux États-Unis

Solvay annonce avoir achevé l'extension de sa capacité de production de son site de Mount Pleasant, Tennessee, aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de cuivre dans les domaines de l'électromobilité et de l'énergie propre.



L'usine de Mount Pleasant fabrique des réactifs d'extraction par solvant pour les mines produisant du cuivre par des procédés hydrométallurgiques. Même si les réserves de minerai d'oxyde s'épuisent, le marché des réactifs d'extraction par solvant du cuivre devrait rester solide, soutenu par de nouvelles technologies de lixiviation capables de traiter les minerais sulfurés.



L'augmentation de 20 % de la capacité de la ligne de produits Acorga réaffirme l'engagement de Solvay envers l'industrie minière et ses efforts pour répondre à la demande croissante des exploitations minières pour ses produits d'extraction par solvant.



'Nous prévoyons d'ajouter des capacités supplémentaires à l'avenir afin de rester un partenaire fiable à long terme et d'aider nos clients miniers à maximiser les résultats métallurgiques et la valeur opérationnelle globale', explique Matthew Davis, Global Business Director, Mineral Processing and Metal Extraction Products.



