Solvay augmente sa prévision de rentabilité pour 2021

Bruxelles (awp/afp) - Le groupe chimique belge Solvay a revu en hausse jeudi son objectif de rentabilité pour l'année, après avoir enregistré un bénéfice net de 222 millions d'euros (près de 240 millions de francs suisses) et une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.

L'entreprise, qui emploie 24'000 personnes dans plus de 60 pays, avait subi une perte de 1,54 milliards d'euros l'an dernier sur la même période, en étant particulièrement affectée par la pandémie de Covid-19.

Un net redressement est à l'oeuvre. D'avril à juin, les ventes ont progressé de 12,9% à 2,46 milliards d'euros. Elles restent néanmoins toujours en deça des 2,65 milliards enregistrés au deuxième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

Corrigée de l'impact négatif des taux de change et de l'évolution du périmètre, l'activité a même progressé de 20% sur un an. "La forte demande du premier trimestre s'est poursuivie au cours du deuxième trimestre sur la plupart de nos marchés, tirée par l'automobile, l'électronique et le bâtiment", a souligné le groupe dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 38,2% à 550 millions d'euros.

"Notre estimation de l'Ebitda sous-jacent pour l'année est portée dans une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros, contre 2,0 à 2,2 milliards précédemment", a annoncé Solvay. "Le free cash flow est porté à environ 750 millions d'euros, contre 650 millions précédemment".

Le chimiste belge avait annoncé en février la suppression de 500 postes supplémentaires dans le monde d'ici fin 2022, après 350 suppressions sur deux ans déjà annoncées un an plus tôt.

Des économies de coûts structurelles de 51 millions d'euros ont été réalisées au cours du deuxième trimestre, atteignant un total de 131 millions d'euros au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l'objectif d'économies annuel de 200 millions d'euros, a indiqué Solvay.

La directrice générale, Ilham Kadri, a salué "la forte croissance du chiffre d'affaires". "Les volumes du mois de juin dépassent d'ores et déjà leur niveau de 2019", a-t-elle souligné.

"Nos marges demeurent robustes, bénéficiant de nos actions en matière de réduction structurelle des coûts et des prix de vente soutenus. Par ailleurs, notre gestion disciplinée du cash continue à contribuer au désendettement du groupe", a-t-elle encore mis en avant.

Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net a atteint 326 millions d'euros, contre une perte de 1,29 milliard l'an dernier sur la même période.

Toujours sur la période janvier-juin, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% sur un an, à 4,65 milliards d'euros et l'Ebitda a augmenté de 9,1%, à 964 millions d'euros.

