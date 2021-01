Solvay : cession d'une activité à OpenGate Capital

Le chimiste belge Solvay annonce la cession de son activité de surfactants amphotères en Amérique du Nord et en Europe à OpenGate Capital, une société de capital-investissement dont le siège est à Los Angeles.



La vente comprend trois sites de production à University Park (Illinois), Genthin (Allemagne) et Halifax (Royaume-Uni), et une entreprise de péage en Turquie. L'accord comprend également des accords de péage et de service entre Solvay et OpenGate.



L'opération générera des ressources supplémentaires pour que Solvay investisse dans ses segments de croissance stratégiques dans le cadre de sa simplification de portefeuille. Il prévoit de conclure la vente d'ici la fin du mois de mars.



