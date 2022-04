Solvay convie ses actionnaires à l'Assemblée générale annuelle 2022

Il sera proposé de nommer deux nouveaux administrateurs indépendants afin de renforcer l'expertise du Conseil d'administration en matière de finance et de gouvernance tout en améliorant la diversité.

Bruxelles, 8 Avril 2022 - 8:30 CEST

Solvay annonce avoir publié l’ensemble des documents relatifs à sa prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le mardi 10 mai 2022 à Bruxelles, à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à cette assemblée sont désormais disponibles sur le site de Solvay .



Principaux sujets de l'ordre du jour soumis à l'approbation des actionnaires

Les actionnaires seront invités à approuver un certain nombre de résolutions. Celles-ci comprennent l'approbation des états financiers pour l'exercice 2021, la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire, le rapport de rémunération et la nouvelle politique de rémunération.

Le Conseil proposera également d'approuver un dividende brut total de 3,85 € par action. L'année 2021 marque une nouvelle année de progrès importants dans la transformation de Solvay, qui a atteint ses objectifs stratégiques G.R.O.W trois ans avant la date initialement prévue, avec une croissance annuelle de l'EBITDA de 4 % depuis la fin de 2019, un ratio de conversion des flux de trésorerie disponibles dépassant 30 % et un niveau de Retour sur les Capitaux Employés (ROCE) de 11 %. Le Groupe est aujourd’hui plus fort, établissant de nouveaux records en matière d'EBITDA, de bénéfice net et de rendement, tout en surmontant la hausse significative des coûts des matières premières et de l'énergie.

Les actionnaires seront également invités à approuver les changements apportés au Conseil d'administration, notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Mme Laurence Debroux et M. Pierre Gurdjian pour un mandat de quatre ans. Leur nomination renforcera l'expertise du Conseil d'administration en matière de finance et de gouvernance tout en améliorant la diversité.

Mme Laurence Debroux apportera au Conseil son expérience en tant que directrice financière et cadre supérieur dans plusieurs sociétés cotées en bourse, notamment Heineken, JCDecaux et Sanofi, ainsi qu’une connaissance approfondie de la finance, de l'informatique, de la stratégie et du développement commercial. Elle est actuellement membre du Conseil d'administration de Novo Nordisk, d'Exor N.V. et du Juventus Football Club S.p.A.

M. Pierre Gurdjian apportera son expérience passée en tant qu'associé principal chez McKinsey & Company ainsi que sa connaissance approfondie de la gouvernance et de la responsabilité sociétale. Il est cofondateur de l'initiative belge 40 under 40, qui encourage une nouvelle génération de jeunes leaders sociétaux. Il est également président du Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et membre du conseil d'UCB et de Lhoist.

En ce qui concerne les mandats actuels du Conseil, il sera proposé de renouveler les mandats de M. Gilles Michel et M. Matti Lievonen pour une période de quatre ans. Le renouvellement du mandat de Mme Rosemary Thorne sera proposé pour un an afin d'assurer une transition harmonieuse de ses fonctions, notamment en ce qui concerne la présidence du comité d'audit. M. Philippe Tournay a décidé de ne pas renouveler son mandat et de se retirer du conseil.

Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay, a commenté : "Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier M. Philippe Tournay pour ses importantes contributions. Nous sommes heureux de proposer les nominations de Mme Laurence Debroux et de M. Pierre Gurdjian, convaincus que leurs expériences renforceront l'efficacité du Conseil au service du développement futur de Solvay. "

Enfin, les actionnaires seront invités à voter pour la nomination d'Ernst & Young en tant que commissaire aux comptes, en remplacement de Deloitte dont le mandat expire à la fin de cette Assemblée Générale.

Information sur l’Assemblée générale

L'assemblée aura lieu à 10h30 CEST, au Square Brussels Meeting Center, Mont des Arts B-1000 Bruxelles.

Seuls les actionnaires de Solvay SA qui sont officiellement enregistrés comme tels le 26 avril 2022 à 12h00 CEST auront le droit de participer et de voter à l'assemblée du 10 mai, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée, soit en personne soit via le webcast, doivent déclarer leurs intentions au plus tard le 4 mai 2022 et sont tenus de suivre les instructions indiquées dans l'avis de convocation disponible sur www.solvay.com.

L'assemblée sera organisée en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel ou en distanciel. Concrètement, les actionnaires pourront assister physiquement à l'assemblée ou exercer leurs droits soit en donnant une procuration, soit en participant et en votant numériquement sur place ou de manière interactive via la plateforme AGM+ de Lumi (https://lumiagm.com/). Des détails supplémentaires sont disponibles dans l'avis de convocation disponible sur www.solvay.com.

Bien que la plateforme digitale permette une interaction en direct, les actionnaires sont vivement encouragés à soumettre leurs questions par écrit avant la réunion, afin que les réponses fournies lors des réunions soient aussi complètes et précises que possible. Toutes les questions peuvent être adressées à ag.solvay@solvay.com avant le 4 mai 2022 au plus tard.

Visitez notre page dédiée à l'Assemblée générale des actionnaires pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les méthodes de vote.

Pièce jointe