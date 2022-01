Solvay : dans le vert avec des propos de broker

Solvay gagne près de 2% à Bruxelles sur fond de propos favorables de Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 125 à 133 euros, sur la base de ses estimations 2022 pour le groupe de chimie.



Le broker s'attend à ce que le groupe belge dépasse la borne haute de sa fourchette cible d'EBITDA 2021, qui va de 2,2 à 2,3 milliards d'euros, et indique être 5% au-dessus du consensus en ce qui concerne l'EBITDA du dernier trimestre 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.