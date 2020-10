Solvay : deux produits innovants contre la Covid-19

05/10/2020 | 14:56

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, Solvay indique avoir récemment lancé deux nouveaux produits innovants, qui permettent d'éliminer les bactéries et les virus de nombreuses surfaces et d'éviter toute contamination croisée.



Le chimiste belge a ainsi présenté Actizone, technologie antimicrobienne durable qui tue 99,9% des bactéries et virus et offre une protection de 24 heures de toutes les surfaces, grâce à un film protecteur qui piège les actifs antimicrobiens.



Solvay a également développé un nouveau polymère et fil polyamide - Amni Virus-Bac OFF qui 'incorpore des agents antiviraux et antibactériens, permettant ainsi au tissu de bloquer la contamination d'un large éventail de maladies'.



