Solvay : dévoile une "performance record" en 2022 mais une baisse des volumes en 2023

Solvay annonce un « profit net sous-jacent » 2022 à 1,74 milliard d'euros, en hausse de 67,6 % en glissement annuel. L'Ebitda sous-jacent atteint un nouveau record à 3, 22 milliards d'euros, en hausse organique de +28,7% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires net du chimiste pour 2022 atteint 13,4 milliards, en hausse organique de +25,6% en glissement annuel, dont 24,4% liés aux prix et 1,2% à la croissance des volumes. Solvay propose de distribuer un dividende total de 4,05 euros par action, en hausse de 0,20 euro, " reflétant la performance record".



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net a augmenté de +15,2% organiquement sur un an, tiré par les prix pour +21,1% et malgré une baisse des volumes de -5,9%. L'Ebitda a augmenté de +18,7% organiquement, " tiré principalement par les prix, les volumes et le mix ".

Solvay invoque " le contexte macroéconomique actuel ", pour prévoir une baisse des volumes sur certains marchés clés. L'Ebitda sous-jacent pour 2023 devrait baisser de 3% à 9% par rapport à 2022. Compte tenu du cycle d'investissements de croissance en cours, le free cash flow aux actionnaires pour 2023 est estimé à environ 750 millions d'euros contre plus d'un milliard en 2022.