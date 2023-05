Solvay : distingué pour ses efforts environnementaux en Chine

Solvay annonce avoir remporté le prix 2022 Chinese Enterprises Carbon Neutrality Performance Low-Carbon Technology Innovation Award, récompensant les efforts mondiaux du groupe de chimie belge pour atteindre la neutralité carbone.



Alors qu'il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 31% d'ici 2030, Solvay indique les avoir réduites de 27% en Chine et de 19% dans le monde. Il vise également la neutralité carbone dans toutes les activités autres que la soude d'ici 2040.



Les prix de l'entreprise chinoise la plus performante en matière de neutralité carbone sont organisés par le China Business Network (CBN ou Yicai) et l'Institut de recherche pour la neutralité carbone de l'Université Jiao Tong de Shanghai.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.