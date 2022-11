Solvay en repli après l'abaissement de la recommandation de Credit Suisse

Solvay affiche une des plus fortes baisses du SBF 120, perdant 1,66% à 94,76 euros après que Credit Suisse a abaissé son opinion de Surperformance à Sous-performance et son objectif de cours de 119 euros à 87 euros par action. L’analyste prévoit notamment que les taux d'utilisation du carbonate de soude chuteront de 400 points de base en 2023 et que la demande de composites aérospatiaux n'augmentera que de 7% l’année prochaine par rapport à un consensus de +12%. Pour les polymères spéciaux, ses estimations de croissance des volumes sont inférieures de 200 points de base au consensus.