Solvay : en tête du SBF 120 après l'investissement de David Einhorn (Greenlight Capital)

Le 04 avril 2024 à 16:27 Partager

Solvay (+6,29% à 28,37 euros) est en forte hausse et a touché un plus haut historique à 29,19 euros après que David Einhorn, fondateur du fonds spéculatif Greenlight Capital, a déclaré avoir pris une participation dans le groupe. Le groupe chimique affiche des marges plus élevées que celles des producteurs de matières premières, alors que ses actions se négocient à seulement sept fois les bénéfices attendus pour 2024, contre plus de 20 fois pour le S&P 500, a-t-il souligné rapporte Dow Jones.



"Nous pensons que cette activité ennuyeuse dans le secteur des produits chimiques essentiels générera des rendements attractifs et ajustés au risque pour les investisseurs", a-t-il déclaré selon Bloomberg.



C'est actuellement " le moment idéal pour être un investisseur axé sur la valeur ", a-t-il déclaré selon Dow Jones : il y a moins de concurrence, et beaucoup de " titres bon marché qui sont moins chers qu'ils ne le seraient " s'il y avait plus d'analystes pour les détecter.



David Einhorn a cofondé Greenlight Capital en 1996: il est très écouté des marchés après avoir parié sur la baisse de Lehman Brothers en 2008.



Pour l'exercice en cours, Solvay tablait à la mi-mars sur un Ebita en recul organique de 10% à 20% par rapport à 2023, se situant dans une fourchette de 925 millions à 1,04 milliard d'euros. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs à horizon 2028.



Solvay vise une hausse d'environ 5% par an de son Ebitda sur un rythme organique entre 2024 et 2028. Cet indicateur devrait représenter entre 25% et 30% du chiffre d'affaires en fin de période.