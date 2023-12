Solvay entame une ère nouvelle après la scission de Syensqo

Communiqué officiel de SOLVAY SA

Solvay entame un nouveau chapitre et s'affirme comme la référence de l'industrie des produits chimiques essentiels, établissant de hauts standards en matière de décarbonation et de responsabilité sociale.

Bruxelles, 11 décembre 2023 - 8h30 CET

Solvay franchit un cap décisif dans son histoire suite à la scission réussie de ses activités de spécialités à Syensqo. Cette transformation stratégique et significative positionne Solvay en tant que leader mondial des produits chimiques essentiels. Elle prépare le groupe à amorcer une nouvelle phase de croissance durable, en se recentrant sur ses secteurs d'activité de référence, tout en réaffirmant son engagement en matière de leadership sur le marché, de décarbonisation et de responsabilité sociale.

Présence mondiale et clients diversifiés

Avec plus de 9 000 employés répartis dans 40 pays, Solvay s'engage à fournir des produits durables qui répondent aux besoins essentiels de la société. Cet engagement englobe la purification de l'air et de l'eau, la préservation des chaînes alimentaires, la protection de la santé et du bien-être, la création de vêtements respectueux de l'environnement, l'amélioration de la durabilité des pneus automobiles, ainsi que la contribution à l'isolation thermique, à la propreté et à la protection des foyers.

S’appuyant sur des fondations solides, le Groupe a constamment favorisé le progrès industriel grâce à une innovation continue de procédés. Avec un portefeuille de mono technologies clés telles que le carbonate de soude, le bicarbonate, la silice, le peroxyde d'hydrogène, le fluor et les terres rares, le phénol et les solvants, Solvay est un fournisseur essentiel et fiable sur des marchés globaux. La présence unique et équilibrée du Groupe à l'échelle mondiale lui permet de répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée axée sur la durabilité.

Pierre Gurdjian, président du conseil d'administration de Solvay, a exprimé son enthousiasme à propos de la finalisation de la scission, déclarant : "Je suis ravi de cette réussite, cette initiative stratégique souligne notre engagement à créer de la valeur à long terme. Cette décision témoigne de notre dévouement à créer de la valeur durable pour les parties prenantes et assurer la poursuite du succès de Solvay. En collaboration avec nos administrateurs expérimentés et hautement qualifiés, nous travaillerons en étroite collaboration avec l'équipe de direction afin d’établir Solvay comme le leader des produits chimiques essentiels. Les mégatendances actuelles offrent des opportunités attractives pour renforcer sa valeur. En tirant parti de notre leadership et de nos connaissances, nous guidons Solvay avec confiance vers l'avenir."

Philippe Kehren, CEO de Solvay, a ajouté : "Chez Solvay, notre mission consiste à exploiter la puissance de la chimie pour créer des produits durables et relever les défis les plus pressants du monde. Notre engagement implique l'introduction d'innovations de procédés et de produits durables, tout en minimisant notre empreinte environnementale. Grâce à la simplification induite par la séparation, Solvay est en mesure de renforcer sa capacité à réaliser des marges solides, situées parmi les meilleures de l’industrie, à générer du cash et des rendements attractifs. Notre objectif est de créer une valeur durable pour les employés, les communautés, les clients et les actionnaires grâce à notre approche intégrée."

Objectifs financiers et engagements de développement durable ambitieux

Le 13 novembre 2023, Solvay a dévoilé sa vision stratégique lors du Capital Markets Day, présentant des objectifs financiers ambitieux pour 2028. Les objectifs visent à atteindre une croissance de l'EBITDA “mid single digits”, à assurer une génération résiliente de cash, afin de permettre le paiement de dividendes stables à croissants, tout en maintenant une notation de crédit de qualité investissement.

Mettant l'accent sur la durabilité, la feuille de route de Solvay souligne son engagement pour une transition équitable et une responsabilité environnementale, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans sa transition vers une énergie plus propre, Solvay éliminera l'utilisation du charbon d'ici 2030 partout où des alternatives renouvelables existent, avec un objectif notable d'obtenir une énergie sans charbon dans 5 de ses 7 usines de carbonate de soude d'ici 2025. Au-delà de la réduction de ses propres émissions, Solvay s'engage à une réduction de 20 % des émissions le long de la chaîne de valeur d'ici 2030.

Axé sur le bien-être des employés et des communautés, Solvay a fixé des objectifs ambitieux, incluant zéro accident, la parité dans les postes de direction, et un salaire décent pour 100 % de ses employés partout dans le monde d'ici 2026, qui s’aligne sur la “Global Compact Forward Faster initiative” des Nations Unies.

La finalisation de la scission partielle est effective depuis le 9 décembre 2023. Solvay et Syensqo sont cotées sur Euronext Bruxelles et Paris en tant qu'entités distinctes sous leurs symboles boursiers respectifs depuis le 11 décembre 2023. "Je saisis cette occasion pour souhaiter à nos collègues de Syensqo un avenir couronné de succès en tant qu'entreprise autonome", a ajouté Pierre Gurdjian.

