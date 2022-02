Solvay : et Veolia lancent le projet de transition énergétique "Dombasle Énergie"

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SOLVAY SA 0.64% 109.65 6.60% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.28% 32.32 -0.03%

Solvay et Veolia lancent la construction du projet d'écologie industrielle “Dombasle Énergie” qui vise à remplacer le charbon par des combustibles solides de récupération (CSR) pour la production d'énergie propre et compétitive à l'usine historique de Dombasle-sur-Meurthe. Ce projet permettra de garantir la compétitivité de l'usine et de réduire de 50 % ses émissions de CO2.Le projet consiste à remplacer trois chaudières à charbon par une chaufferie équipée de deux fours fonctionnant à base de CSR constitués de déchets qui ne peuvent être recyclés, ce qui permettra de diviser par deux l'empreinte carbone de l'activité industrielle et d'arrêter l'importation annuelle de 200 000 tonnes de charbon.Le site de Dombasle-sur-Meurthe disposera ainsi d'une unité de cogénération qui valorisera 350 000 tonnes de CSR par an, fournis par Veolia dès 2024.La nouvelle installation sera construite par Solvay et exploitée par Veolia et aura une capacité de 181 mégawatts (MW) thermiques et 17,5 MW électriques réutilisés dans le processus industriel.Ce projet nécessitera un investissement de 225 millions d'euros avec une mise en service prévue pour 2024.